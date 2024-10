Ataque coordinado de La Cámpora contra Axel Kicillof a horas del acto en Berisso

Live Blog Post

Fernández Sagasti: “El silencio de Axel es doloroso”

La senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti, cercana a Cristina Fernández de Kichner, cuestionó al gobernador Axel Kicillof por no pronunciarse a favor de que la expresidenta "conduzca el PJ nacional". "El silencio de Axel es doloroso", se lamentó la legisladora camporista, en radio AM530.

“Hay muchos que no entendemos por qué no se ha pronunciado a favor de que Cristina conduzca el PJ nacional. No sé cómo entre Cristina y Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es a Quintela, pero no lo ha dicho. Hoy, en el Día de la Lealtad, esa situación es dolorosa”, reclamó Fernández Sagasti este jueves.

La abogada consideró que "Cristina es la única que puede conducir las discusiones" que tiene que dar el peronismo "de cara a la sociedad en este tiempo" y advirtió que "un gobernador no tiene que ser el que presida el PJ, tiene que abocarse a cuidar los pocos territorios que le quedaron al peronismo conduciendo en las provincias". "No es estratégico, ni táctico, ni lógico”, criticó.