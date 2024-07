Fernando Vilella rompió el silencio: "Me gustaría saber cuáles son las metas que no cumplimos"

Live Blog Post

Vilella rompió el silencio: “Me gustaría saber cuáles son las metas que no cumplimos”

El ex secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, cuestionó la versión del Gobierno sobre su salida del Ejecutivo y la decisión de volver al nombre de "Agricultura, Ganadería y Pesca". "Me gustaría saber cuáles son las metas que no cumplimos", deslizó el exfuncionario este viernes.

"El Gobierno consideró que la Bioeconomía no era el formato que había elegido en su momento el presidente Milei. Se dieron informaciones erradas", apuntó el exfuncionario en radio Mitre y agregó: "Algunos entendieron que a partir de mala información o por no entender la lectura del mundo del futuro había que retroceder y volver a una secretaria de Agricultura que es solo una parte importante del futuro".

Vilella explicó que "nunca un secretario puso o sacó retenciones, eso lo hace una decisión que va de una escala presidencial o ministerial".