Javier Milei criticó a Juan Schiaretti: "Su propuesta implica elevar el gasto en siete puntos del PBI"

El Presidente se presenta ante el Círculo Rojo tras la derrota electoral bonaerense, el revés en el Congreso y la tormenta financiera.

Javier Milei criticó a Juan Schiaretti: "Su propuesta implica elevar el gasto en siete puntos del PBI"

El presidente Javier Milei agradeció a Manuel Tagle por sus palabras elogiosas. “Cuánto más fuerte es el proceso de cambio la resistencia es aún mayor”, inició su discurso ante el Círculo Rojo de Córdoba.

“Argentina es el único país que siendo desarrollado se convirtió en subdesarrollado. Violar la restricción de Presupuesto no es gratis. Por eso es impactante cómo llegó a la gente la idea de que no hay plata”, graficó.

“Resultan increíbles algunas propuestas de personas que pasaron por la gestión. El exgobernador Schiaretti nos criticaba y hacía una propuesta que sonaba linda pero implicaba elevar el gasto en 7 puntos del PBI”, cuestionó abiertamente al candidato de Provincias Unidas.

“Necesitaríamos 21 puntos más de IVA. Romper con el círculo de la demagogia es un tema no menor. Dos mas dos sigue siendo cuatro y la Argentina se niega a verlo”, siguió con la crítica al exgobernador.

Manuel Tagle: “La presidencia de Milei estuvo plagada de éxitos”

El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, describió a Javier Milei como “un ejemplo de tesón y vocación política”.

“La presidencia de Milei estuvo plagada de éxitos desde el inicio de la presidencia”, lo ensalzó.

“No hay mejor ejemplo para describir lo que hizo que la famosa motosierra. Cumplió un papel fundamental”, continuó el empresario sin dejar de cuestionar la herencia recibida del kirchnerismo y destacar el control de algunas variables macroeconómicas.

“Creemos que Javier puede generar un segundo milagro económico”, se mostró optimista en medio de un contexto con mercados alborotados.

“Nos encontramos con un embate del Congreso que le cuestiona el avance de la economía. Aprobaron leyes que conspiran contra el equilibrio fiscal. Estamos ante una situación en la que debemos estar alerta. Debemos colaborar con Javier y que no se afecte su plan que nos va a llevar al progreso del país”, expresó son grises su apoyo.

“El plan se va a consolidar en los próximos meses. ¿Ustedes que quieren? ¿El plan platita, el pre viaje, los subsidios al transporte? Argentina va a tener una economía que va a volar si se consolida este plan económico”, dijo Tagle.

“Javier debería pensar en este mandato y en los cuatro que le siguen. Necesitamos que tenga más de un período para consolidar el progreso y el desarrollo de todos nosotros”, cerró.

Guido Sandleris: “Son tiempos más inciertos”

El presidente del instituto de investigaciones de la Bolsa de Comercio, Guido Sandleris, explicó las razones de la reacción de los mercados.

“A veces los mercados no son justos ni democráticos. Responden a quienes invierten. El desencadenante fue la sorpresa electoral en Buenos Aires”, indicó como el principal motivo que considera que jugó en el escenario complejo actual.

El cambio de expectativas políticas concentró buena parte de la exposición del economista. “En una economía dirigida por el kirchnerismo las empresas van a valer menos, el riesgo país va a subir. Esto es lo que está en la cabeza de los inversores”, definió.

El expresidente del Banco Central expuso la duda general del sector financiero: la posibilidad de que el triunfo bonaerense no sea un fenómeno aislado.

Guido Sandleris
Guido Sandleris durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Guido Sandleris durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Milei disertará a las 13:30 ante el Círculo Rojo en la Bolsa de Comercio de Córdoba

El presidente Javier Milei disertará a las 13:30 ante el Círculo Rojo en la Bolsa de Comercio de Córdoba en medio de un escenario económico crítico para el Gobierno que se profundizó tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y el revés a los vetos en la Cámara de Diputados y en el Senado esta semana.

Acompañan a Milei el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El kilometro cero elegido no es casual: el Presidente busca un escenario amigable, lejos de la hostilidad bonaerense que se tradujo en repudios vehementes en Lomas de Zamora y Moreno -con episodios de violencia incluidos- y un durísimo revés en las urnas del 7 de septiembre. La pérdida de la gobernabilidad en el Congreso, con la insistencia sobre tres leyes vetadas, y el alboroto en los mercados configura un presente complejo.

Leé la nota completa de Yanina Passero

