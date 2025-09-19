Con el dólar oficial arriba de $ 1500 y el mayorista en el techo de la banda, el presidente Javier Milei disertará en la Bolsa de Comercio de Córdoba, dirigida por Manuel Tagle, el empresario que mantuvo firme su defensa al modelo libertario cuando varios de sus pares del Círculo Rojo empezaban a mostrar descontento. En esta nota, el minuto a minuto del evento.
Javier Milei criticó a Juan Schiaretti: "Su propuesta implica elevar el gasto en siete puntos del PBI"
El presidente Javier Milei agradeció a Manuel Tagle por sus palabras elogiosas. “Cuánto más fuerte es el proceso de cambio la resistencia es aún mayor”, inició su discurso ante el Círculo Rojo de Córdoba.
“Argentina es el único país que siendo desarrollado se convirtió en subdesarrollado. Violar la restricción de Presupuesto no es gratis. Por eso es impactante cómo llegó a la gente la idea de que no hay plata”, graficó.
“Resultan increíbles algunas propuestas de personas que pasaron por la gestión. El exgobernador Schiaretti nos criticaba y hacía una propuesta que sonaba linda pero implicaba elevar el gasto en 7 puntos del PBI”, cuestionó abiertamente al candidato de Provincias Unidas.
“Necesitaríamos 21 puntos más de IVA. Romper con el círculo de la demagogia es un tema no menor. Dos mas dos sigue siendo cuatro y la Argentina se niega a verlo”, siguió con la crítica al exgobernador.