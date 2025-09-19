Javier Milei criticó a Juan Schiaretti: "Su propuesta implica elevar el gasto en siete puntos del PBI"

Live Blog Post

Manuel Tagle: “La presidencia de Milei estuvo plagada de éxitos”

El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, describió a Javier Milei como “un ejemplo de tesón y vocación política”.

“La presidencia de Milei estuvo plagada de éxitos desde el inicio de la presidencia”, lo ensalzó.

“No hay mejor ejemplo para describir lo que hizo que la famosa motosierra. Cumplió un papel fundamental”, continuó el empresario sin dejar de cuestionar la herencia recibida del kirchnerismo y destacar el control de algunas variables macroeconómicas.

“Creemos que Javier puede generar un segundo milagro económico”, se mostró optimista en medio de un contexto con mercados alborotados.

“Nos encontramos con un embate del Congreso que le cuestiona el avance de la economía. Aprobaron leyes que conspiran contra el equilibrio fiscal. Estamos ante una situación en la que debemos estar alerta. Debemos colaborar con Javier y que no se afecte su plan que nos va a llevar al progreso del país”, expresó son grises su apoyo.

“El plan se va a consolidar en los próximos meses. ¿Ustedes que quieren? ¿El plan platita, el pre viaje, los subsidios al transporte? Argentina va a tener una economía que va a volar si se consolida este plan económico”, dijo Tagle.

“Javier debería pensar en este mandato y en los cuatro que le siguen. Necesitamos que tenga más de un período para consolidar el progreso y el desarrollo de todos nosotros”, cerró.