Adorni destacó el primer semestre de Javier Milei: "Sin leyes aprobadas, los resultados han sido excelentes"

Live Blog Post

Adorni destacó el primer semestre de Milei: "Sin leyes aprobadas, los resultados han sido excelentes"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, resaltó los hitos de la gestión de Javier Milei en sus primeros seis meses y remarcó: “El Congreso no ha aprobado ninguna ley a este Gobierno, aún así los resultados han sido excelentes y extraordinarios”.

Aún así, el portavoz del Presidente reconoció este lunes en su habitual conferencia de prensa que “resta encarar las reformas estructurales que requieren los votos del Congreso o la aprobación del Congreso para llevarla adelante como la modernización laboral y el RIGI incluidos en la ley Bases”.

En la misma línea, Adorni señaló que "uno de los grandes errores" que cometió el Gobierno fue "confiar en que parte de la política iba a entender los tiempos que corren en la Argentina" y creer que "iba a acompañar". “Una parte de la política no deja, no quiere, no permite por intereses propios que el Gobierno avance por lo que la gente lo votó”, reclamó el funcionario.