Pullaro llevó su campaña de "agenda abierta" a Rosario

El diputado provincial santafesino Maximiliano Pullaro reunió a más de 400 personas en Rosario en el marco de un nuevo encuentro de Agenda Abierta, un ámbito de debate provincial en el que el exministro de Seguridad pretende construir un plan de gobierno para apuntar a la Casa Gris en 2023.

En un salón de eventos de Puerto Norte colmado de referentes de organizaciones civiles, empresarios, emprendedores, intendentes, jefes comunales y legisladores de Rosario y la región, el encuentro estuvo marcado por las problemáticas de Educación y los incendios en las islas.

“Educación, Seguridad, Trabajo y Producción son temas que surgen siempre que organizamos estos encuentros, además de la cuestión ambiental, acentuada por las quemas indiscriminadas frente a nuestras costas sin una solución efectiva ni de la Provincia, ni de la Nación”, señaló el líder radical, hoy en el espacio de Juntos por el Cambio.

Pullaro fue muy crítico respecto a las políticas educativas del gobierno provincial. “Este mes se van a dictar sólo 10 días de clases, quizás menos. Los chicos deben estar en la escuela y aprendiendo. Hoy muchos terminan la primaria y la secundaria sin los conocimientos necesarios para entrar en el mundo laboral, hacer un terciario o ingresar en una facultad. Eso es imperdonable, estamos tirando a la basura el futuro de un país que tiene potencial, pero que con la excusa de un falso asistencialismo y una falsa inclusión cada vez tiene mas pobres. Ni la educación ni el aprendizaje son prioridad para este gobierno”, fustigó.

Para el legislador, al peronismo le da igual si hay clases o no, no reconoce a los buenos docentes que todos los días se esfuerzan en el aula, y no les permite evaluar a sus alumnos. “Tenemos que avanzar hacia un sistema que premie a los alumnos que estudien, les dé herramientas a quienes tienen inconvenientes con el aprendizaje y terminar con la cultura de que todo da lo mismo. De la misma manera hay que proteger a los docentes que trabajan, que están todos los días al frente de una clase y buscan capacitarse”, señaló.

El fin del ciclo Agenda Abierta es confeccionar una propuesta de gobierno con propuestas reales para una gestión previsible. El equipo del ya lanzado candidato a gobernador está formado por hombres y mujeres que participaron del gobierno de Miguel Lifschiftz. Ex ministros, secretarios y directores con experiencia en llevar las riendas de una provincia. La propuesta cuenta con el apoyo de intendentes, concejales y presidentes comunales entre otras personas que pueden aportar su conocimiento a la hora de afrontar los numerosos problemas en los que está sumergido Santa Fe.

En esta edición que se desarrolló en los salones de Puerto Norte de Rosario, participaron los senadores provinciales Lisandro Enrico y Felipe Michlig; las diputadas provinciales Silvana Di Stefano, Georgina Orciani, Silvia Ciancio, los diputados provinciales Fabian Bastía, Sergio Basile y Juan Cruz Cándido; la diputada Victoria Tejeda, el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz, la vicepresidenta del PRO, Gisela Scaglia, la exconcejala Renata Ghilotti, el exintendente de la ciudad de Santa Fe José Corral y numerosos intendentes, intendentas, presidentes comunales, concejales y concejalas de la región.