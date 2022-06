La esquina del Che, tips para legislar e insultos a mano

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe). La polémica por “la esquina del Che” fue lo más picante de la sesión de este jueves en el Concejo Municipal en una semana que transcurrió con tranquilidad y sin grandes sobresaltos en la previa al fin de semana largo. Reclamos por la impuntualidad en las reuniones de comisiones y por el tratamiento desigual de varios proyectos, las otras perlitas.

La jornada legislativa comenzó con homenajes para Viviana Nardoni, exdirectora del Museo de la Memoria que falleció esta semana. Varias edilas, compañeras de militancia y trabajo por los derechos humanos le dedicaron unas emotivas palabras de despedida y reconocimiento. La presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, pidió un minuto de aplausos antes de iniciar la jornada legislativa.

Curioso síndrome

Este jueves finalmente se aprobó la declaración de valor histórico y cultural para la esquina de Entre Ríos y Urquiza, lugar de nacimiento de Ernesto Che Guevara. Como había anticipado Carlos Cardozo en los medios de comunicación durante la semana, quienes integran Unión Pro-Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa, al igual que el bloque Volver a Rosario. En el marco de esta discusión, el concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura) pidió la palabra y habló del “síndrome del debate de las pelotudeces permanentes” que ocupa minutos de radio y televisión y le resta tiempo para “lo que de verdad tenemos que hacer”. El edil de centroizquierda usó su discurso para enumerar las tareas que llevaron adelante los distintos bloques durante la semana y cuestionó que a los medios solo llegan estas “polémicas” que “no suman al debate legislativo”. Cardozo defendió su postura, no sin antes aclarar que iba a dejar de lado que “de manera elíptica y elegante” Monteverde le había dicho “mediocre, pelotudo y pavote”.

Tips de “técnica legislativa”

Tras la aprobación de la iniciativa de Susana Rueda (Rosario Progresista) de reacondicionamiento y reapertura de los baños públicos del Parque Alem, Norma López (Frente de Todos-PJ) pidió la palabra para decir que, si bien apoyaba la iniciativa, ya había otros expedientes que contemplaban temas similares no solo sobre el Parque Alem sino también sobre otros espacios públicos. Deslizó, además, que habría un trato desigual sobre los proyectos. Al reclamo se sumó Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), quien aseguró que “la historia no arranca cuando nosotros asumimos” y aprovechó la oportunidad para pedirle a sus pares que cumplan la técnica legislativa y antes de presentar proyectos chequeen si el tema no se trabajó antes. “Lo que corresponde es que se haga un cumplimiento de un decreto ya aprobado y no de un nuevo expediente”, recordó y apeló al uso de la “técnica legislativa correspondiente”.

Quejas por la impuntualidad

La reunión de la comisión de Presupuesto de este martes arrancó con varios minutos de demora e incluso varios concejales y concejalas llegaron con el debate ya empezado. La falta de puntualidad provocó malestar en Pedro Salinas (Ciudad Futura) quien, mientras la presidenta de la comisión Daniela León (UCR/Juntos por el Cambio) apuraba a contrarreloj la definición sobre un proyecto, cuestionó en más de una ocasión que estas problemáticas se ahorrarían si se empezara a trabajar a horario.