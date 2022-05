Partido del campo: el modelo uruguayo no prende de este lado del Río de la Plata

SANTA FE (Corresponsalía) El sainete que montó este viernes el Gobierno con las idas y venidas del presidente Alberto Fernández sobre una posible suba de las retenciones a las exportaciones encendió las alarmas del sector agropecuario y ni las desmentidas del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, alcanzan a bajar las tensiones. Son momentos como este los que traen a la memoria aquella protesta histórica por la resolución 125, que puso al campo como un emergente de la política, lo elevó a instancias electorales pero no logró plasmar la conformación de una fuerza política propia, una experiencia que sí tuvo eco en Uruguay.

En el vecino país esa discusión está saldada. Productores autoconvocados que integran el movimiento Un Solo Uruguay discuten un partido que represente al campo. A través de una asamblea, la mesa nacional dispuso bajar a las bases la definición para que se conforme un sello electoral y así ganar representatividad. En el sector vieron en las promesas de 2019 de Luis Lacalle Pou sus reclamos, pero a dos años de gestión, cunde la disconformidad.

El vocero de Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, lo ilustró en diálogo con Letra P: “Tenemos cero respuestas por parte del Gobierno y se discute para que el movimiento se transforme en un partido”.

Hasta el momento, los autoconvocados charrúas entendían que la mejor forma de reclamar era por fuera del sistema político. Sin embargo, argumentaron que en lo que va de gestión de este gobierno no hubo cambios; el vocero apuntó que las decisiones se toman desde y para los sectores urbanos.

“Si los políticos no se animan a los cambios, el sector productivo debe ocupar ese espacio para generar las transformaciones”, manifestó Franchi. No es la primera vez que se da este planteo, pero aseguran que en esta oportunidad es diferente porque los argumentos son sólidos.

Por ahora ese brote no prende de este lado del Río de la Plata. Los productores manifiestan problemáticas similares, pero aún resta que se tome esta iniciativa. Aquel conflicto de 2008 dejó como saldo el surgimiento de los “agrodiputados”, pero los referentes que saltaron a la política lo hicieron a través de partidos ya constituidos. La pregunta vuelve a sonar con fuerza: ¿Por qué no crear un partido nuevo para dar esta batalla?

Los productores autoconvocados argentinos no descartan un partido, pero hoy lo ven lejos. “Siempre surge en la charla, ‘¿y si empezamos?’”, contó el productor agropecuario que integra el grupo Independencia y organizó el tractorazo, Diego Pascuale. Además, destacó que siempre hay posibilidades y que es necesario tener referentes políticos.

“Domínguez es un títere y no se sabe quién conduce”, comentó el productor autoconvocado, Iván Castellaro, que participó de la organización de los tractorazos. Además, agregó que ve lejana la idea de un partido porque están “descreídos” de la política.

Modelo made in Argentina

Presión fiscal, reducción del tamaño del Estado, brecha cambiaria, son algunos de los reclamos que comparten los productores uruguayos y argentinos, salvando las distancias. Si los problemas son similares, por qué no una solución similar.

En diálogo con Letra P, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, exdiputado por Entre Ríos, suma su voto positivo: “Sería el objetivo ideal”. Sin embargo, le baja el tono y señala que con las diferencias que existen en Argentina sería muy difícil lograr un único partido. Aunque la idea le da vueltas en la cabeza: “Ojalá podamos hacerlo”.

En la actualidad, Juntos por el Cambio contiene a un gran número de políticos que son o fueron referentes del campo. Pese a eso, la Mesa de Enlace busca sacar leyes que beneficien al sector, pero aún no lo consigue. “La protesta tenemos que transformarla en ley”, apuntó Chemes.

Pascuale, que fue candidato a intendente de la ciudad santafesina de Carcarañá por JxC en 2019, señaló que es necesario tener políticos que representen al campo y no cedan ante las presiones. “Que los productores tengamos que salir a poner el cuerpo habla mal de la política”, destacó.

A diferencia del presidente de CRA, el productor autoconvocado entiende que primero se debe dar el paso del partido político y después ver si hay diferencias. Ante la consulta de la ola de agrodiputados de 2009, Pascuale comentó que se perdió porque no se siguió el día a día de las tareas legislativas.

Al mismo tiempo, Castellaro afirmó que la idea de un partido no sobrevuela en los autoconvocados y aclaró: “Estamos enfocados en defender lo poco que queda de la producción”. A raíz de las declaraciones de Fernández, los grupos de WhatsApp de los productores ya se activaron y no descartan una asamblea, aunque por el momento no hay fecha confirmada.

Otro interrogante que surge para el nacimiento de un partido político es el financiamiento. “Es un tema complejo”, sostuvieron en el entorno de los autoconvocados. En este caso, admitieron que sería difícil poner plata en un partido con todo lo que les cobran en materia de impuestos. Además, Castellaro argumentó que sería difícil ingresar con un partido nuevo a un “sistema corrupto”

El malestar de los productores uruguayos crece al igual que el de los argentinos. Para problemas similares, surgen soluciones diferentes. La creación del partido de los autoconvocados toma firmeza en el país oriental; en Argentina el brote aún no prende.