“Las mujeres estamos ocupando lugares de poder en el agro”

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Con más de 20 años de experiencia, Rosana Nardi pisa fuerte en el mundo del agro. La presidenta de Agroactiva, una de las exposiciones más importantes del sector, considera que la revolución feminista marcó un antes y un después e invita a otras mujeres a ser parte de los negocios vinculados al campo. “Nos tenemos que meter en todos los ambientes”, señala a Letra P y anticipa que en esta edición de la feria, que se realizará en la ciudad santafesina de Armstrong del 1 al 4 de junio, se le otorgará el premio al “Valor Criollo” a la Red de Mujeres Rurales, nacida en 2018 y con más de 500 representantes en todas las provincias. Una señal de época.

Nardi completó sus estudios e inmediatamente comenzó a colaborar con Agroactiva, firma que habían comprado su padre y su hermano en 1998. Consideraba que había “un nicho muy importante por explorar en la arquitectura efímera, los stands, la estética y la cartelería”. Con el pasar de los años ocupó distintos lugares dentro de la empresa familiar, hasta finalmente llegar a la conducción en 2012.

La empresaria asegura que “las cosas han cambiado” y ejemplifica: “Si iba a reuniones como presidenta de Agroactiva acompañada de mi marido, la mayoría de las veces daban por sentado que el invitado era él y no yo. Ahora eso ya no pasa”. Además, subraya que en la actualidad la mayoría de los encuentros los tiene con mujeres que llegaron "a ocupar lugares de poder y puestos estratégicos y jerárquicos”.

-¿Qué significa liderar una de las ferias más importantes del país?

-Es muy natural. Estoy en Agroactiva desde la primera. Con el transcurso de los años, que fueron muchos, me fui ocupando de cuestiones más generales y no tanto abocadas a la arquitectura. Mi papá se retiró en 2012 y naturalmente quedé yo al frente de la empresa. La verdad es que lo tomo como un trabajo, no como algo fuera de lo común. Además, es mi gran pasión.

-¿Tuvo impedimentos en su carrera por el hecho de ser mujer?

-En general tuve una muy buena experiencia. Si bien arranqué trabajando desde abajo, siempre fue con el respaldo de mi familia. De igual manera, fui de ponerme un poco anteojeras e ir para adelante, hacer lo que tengo que hacer y no fijarme en comentarios o en lo que dicen los otros. He sentido menosprecio, pero nunca enfrenté situaciones violentas. No me importó demasiado. Cuando uno tiene fija cuál es la meta, la realidad cae por sí sola.

« Esta gran revolución del feminismo en los últimos años ha servido muchísimo para poner blanco sobre negro un montón de situaciones que antes estaban naturalizadas »

-¿Considera que el mundo del agro y de los negocios está preparado para mujeres líderes?

-Sí. Cada vez más las mujeres nos tenemos que meter en todos los ambientes, de los negocios, del campo. Noto ahora más respeto hacia las mujeres, más cuidado. Esta gran revolución del feminismo en los últimos años ha servido muchísimo para poner blanco sobre negro un montón de situaciones que antes estaban naturalizadas. Todos evolucionamos muchísimo en ese sentido. Esté o no preparado el ambiente del agro no importa, nosotras nos tenemos que meter, ir para adelante y saber que podemos hacer exactamente las mismas cosas que hacen los hombres. Tenemos que ocupar los lugares y demostrar que podemos.

-¿Cuál es el rol de las mujeres en el agro?

-Este año en Agroactiva le damos el premio al Valor Criollo a la red de Mujeres Rurales. Esa una distinción que venimos entregando desde 2011 a personas o instituciones que se destaquen por el aporte que hacen al sector agropecuario. Apuntamos a destacar el rol de la mujer en el agro. Nos distingue la empatía, esa fortaleza de poder conectar con el otro, de poder entenderlo, tener diferentes opiniones pero a la vez poder escuchar. En lo que es técnico, de capacitación y habilidades, podés ser hombre o mujer y estar más o menos capacitado.

-¿Qué les diría a las mujeres que quieren incursionar en el sector?

-Que no se achiquen. Tenemos que ocupar los espacios, ir para adelante y convencernos primero a nosotras mismas de que valemos, hacer valer todo el conocimiento que tenemos, hacernos respetar para que nos traten en igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Ha habido un cambio enorme desde que yo empecé. La mayoría de las reuniones que mantengo con grandes empresas, las tengo con mujeres. Eso me asombra muchísimo. Se nota mucho este año que estamos ocupando lugares de poder, puestos estratégicos, jerárquicos.