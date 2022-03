Vidal y su cuerpo: un manifiesto contra el bullying

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, publicó una reflexión sobre su cuerpo y los ataques que sufrió en la campaña para las últimas elecciones legislativasa a raíz de su peso. En un posteo en redes sociales, Vidal criticó que en muchos casos la discusión haya pasado por su aspecto físico y no por las propuestas políticas. “Todos los cuerpos son reales y detrás de cada cuerpo hay una persona que sufre y siente la presión de cumplir con los 'estereotipos'”, afirmó.

Junto a una foto donde se ven los cambios de su cuerpo entre los años 2013 y 2022, Vidal afirmó que durante “muchas etapas” tuvo “altibajos” que se reflejaron en su salud a raíz de lo que estaba viviendo. “No solo lo que me marcaba la balanza, sino también es cómo me sentía y cómo me daban los análisis, por ejemplo, de colesterol”, explicó y agregó: “Durante la última campaña, en muchas ocasiones, noté que el foco no estuvo puesto en lo importante sino que la discusión pasaba por cuántos talles había aumentado, si la remera me quedaba apretada o si ese pantalón no me favorecía”, agregó.

En este sentido, afirmó que desde su adolescencia tiene “problemas” con su peso y que hace diez años notó la necesidad de “cambiar algunos hábitos para estar saludable”.

“Yo ya lo sabía, no era la primera vez en mi vida que mi cuerpo cambiaba, y esos comentarios solamente me hicieron sentir peor. Porque los comentarios siempre llegan", profundizó y completó: “En todas esas fotos, mi cuerpo cambia, pero nunca dejé de ser yo”.