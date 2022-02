Etchevarren: “He transformado Dolores y me animo a hacer lo mismo en la provincia”

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, se subió al pelotón de candidatos del PRO para disputar la gobernación de Buenos Aires. “He transformado la ciudad y me animo a hacer lo mismo en la provincia”, dijo a Letra P y propuso una fórmula interior-conurbano. Con su autopostulación, engrosa una lista larga en la que ya se anotaron Diego Santilli, Cristian Ritondo y los intendentes Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús) y Jorge Macri.

Encuentro de intendentes y referentes del PRO (Foto: Ignacio Amiconi)

“Nosotros tenemos gestión, tenemos capacidad, tenemos muchos intendentes que nos acompañan y no le esquivaríamos a la jeringa”, señaló entre risas al ser consultado sobre la posibilidad de que un jefe comunal sea el próximo postulante del partido amarillo para la disputa por la sucesión de Axel Kicillof. “Llevo cuatro mandatos como intendente, he transformado la ciudad y me animo a hacer lo mismo en la provincia”, dijo y agregó: “Conozco el interior, los problemas región por región y tengo un equipo de intendentes y exintendentes que estarían dispuesto a acompañar”.

Etchevarren indicó que los jefes comunales con los que comparte el espacio están “decididos a recuperar el gobierno provincial y nacional”, por lo que el objetivo es trabajar para aunar esfuerzos y presentar “los mejores candidatos que nos saquen de este brete en el que está el país, que nos lleva a tener más índice de pobreza, de delincuencia, de droga”, dijo.

En ese sentido, destacó la necesidad de mostrar una “alternativa” y que es en las gestiones de los municipios que conducen donde pueden encontrarla.

Consultado si su eventual candidatura a gobernador contaría con el respaldo de los bonaerenses del conurbano, región a la que hace un tiempo calificó de “una fábrica de pobres, droga y de inseguridad”, dijo: “Tendría que ser una formula interior y conurbano. Tiene que haber un equilibrio, no puede no estar el interior que hace rato que no existe”.