PASO: mientras Milei se esconde, libertario bonaerense adelanta postura

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Mientras el líder de Avanza Libertad, Javier Milei, evita pronunciarse acerca de la posibilidad de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023, el jefe de la bancada del partido ultraderechista en la Cámara de Diputados bonaerense, Guillermo Castello, ratificó este miércoles su postura a favor de eliminar ese instrumento, pero no ahora. "Si las vamos a derogar para 2025, acompañaría con mi voto; si es para el próximo año, no", avisó.

"Las PASO son una porquería, no sirven para nada, son caras y extienden el calendario electoral indebidamente cinco o seis meses", argumentó Castello en diálogo con Letra P y aseguró que esta herramienta, que funciona desde los comicios de 2011 por impulso del gobierno de Cristina Fernández, son "una intromisión del Estado que, como liberal, no voy a aceptar". "Nos quieren decir cómo hay que presentar las listas y cómo votar, cuando deberían decidirlo los propios partidos", abundó.

"Dicho esto -agregó-, me parece que es peor aun suspender este sistema electoral por conveniencia del oficialismo. No se puede cambiar el calendario sólo porque los beneficia a ellos. Estaría bien derogarlas para 2025". El legislador mantiene esa postura desde hace años, cuando integraba Cambiemos.

Con todo, en la Legislatura bonaerense, el debate en torno a la eliminación o suspensión de las PASO podría darse recién después de una sanción en ambas cámaras del Congreso, en las que el oficialismo no ha tejido las alianzas necesarias para impulsar una iniciativa propia. De hecho, como informó este medio, el proyecto del diputado nacional Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro, la fuerza política aliada del Gobierno liderada por el senador Alberto Weretilneck, todavía no ingresó a la Cámara baja y, según confiaron en su entorno, no lo hará hasta que haya concluido el debate por el Presupuesto 2023.

El compañero de bloque de Castello, el legislador por la Tercera sección electoral Nahuel Sotelo, aseguró que no tiene una postura tomada y que recién analizará la propuesta una vez que ingrese a la Cámara. Su declaración a este medio está en sintonía con el mensaje ambiguo que Milei dejó este miércoles en su cuenta de Twitter. "Mientras JxK y sus operadores insisten en culparme sobre lo que se supone que votaré, de un proyecto que aún no existe, que no se presentó, que no tiene dictamen de comisión ni fecha para ingresar al recinto, entre los KKs no se ponen de acuerdo. Se van cayendo las caretas", respondió a un posteo de TN en el que el periodista Marcelo Bonelli analizaba que el cristinismo necesitaría los votos liberales y de la izquierda para obtener cuórum y habilitar el debate.

En tanto, la diputada Constanza Moragues Santos, que rompió el bloque Avanza Libertad hace unos días, no contestó las reiteradas consultas de Letra P sobre su postura al respecto.