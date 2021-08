“Queremos un colegio de abogados que controle e impugne al poder”

Los días 8 y 9 de septiembre próximo se realizará la postergada elección (por la pandemia) de autoridades en el Colegio de Abogados de La Plata (CALP), una de las entidades profesionales más importantes de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con un diez mil matriculados. Hasta el momento, está definida la presentación de tres listas y se esperan definiciones de otros espacios que habitualmente participaron en otros turnos electorales.

José Luis Cimini tiene 58 años, es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, donde fue docente de la materia Derecho Comercial, entre otras. Se especializa en varias ramas del derecho. Fue abogado de la cervecería y maltería Quilmes y de la Fundación Mainetti. En la década del ’80 cumplió funciones en un tribunal del fuero laboral. En sus ratos libres estudia Filosofía del Derecho. Es el candidato por el espacio Unidad Colegial, creada a partir de la unión de tres agrupaciones a las que se suman abogados sin identificación política partidaria, los comúnmente llamados libres o independientes. Pero este espacio nació de la ruptura de Nuevo Colegio. A quienes quedaron del otro lado, los etiquetó como “radicales kirchneristas”.

Propone bajar la carga de obligaciones tributarias para cortar con la morosidad. Quiere un colegio profesional que controle y cuestione al poder. Asegura que su único compromiso es con los abogados y reclamó un debate entre todos los aspirantes al cargo. Además, criticó a la dirigencia de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires por su rol durante la etapa más dura de la cuarentena 2020.

-¿Cómo nace Unidad Colegial?

-Desde mayo de 2020 conformamos una alianza con Defensa Profesional, Reunión de Abogados Independientes y Pasillos del Foro, denominados Unidad Colegial. Tenemos propuestas muy concretas; vamos al hueso, que es lo que nos distingue.

-¿Qué propone?

-Bajar el bono contribución o un impuesto que nos cobra el Colproba (Colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires) hasta darle la transferencia de la casa de campo, porque no podemos seguir pagando 16 millones de pesos por año cuando de los diez mil matriculados solamente seiscientos usa ese espacio. También queremos que se intervengan organismos provinciales que no trabajan y no entregan los pedidos cuando deben.

-¿Cómo recuperarían esos recursos que dejarían de aportar?

-Es matemático: cuanto más aumenta, más morosidad hay. Hoy pagamos $1.277 más el bono IUS; proponemos bajarlo a la mitad. En 2020 no trabajamos por la pandemia. Lo mismo que la matrícula. Hay que bajar todo a la mitad, hay una mora feroz porque el abogado no tiene dinero.

-¿Por qué la oposición no logra destronar al oficialismo, que gobierna hace más de 30 años?

-Nosotros intentamos hacerlo. No queremos coquetear con el poder, que le quede claro al matriculado, queremos ser un colegio de abogados que controle e impugne al poder. La libertad para nosotros es lo primero. El justiciable se ve amenazado por la presencia de este poder omnímodo en un Estado también omnímodo. Propongo a todas las listas opositoras y al Movimiento Innovador hacer un debate con todos los candidatos a presidente en el salón de actos del CALP, con periodistas como moderadores.

-Sus rivales los tildan de radicales tradicionales.

-Sí, también nos dicen en Movimiento Innovador blue (risas). Son muy creativos, los felicito, pero con el marketing no se gobierna el Colegio de Abogados de La Plata. Somos grupos independientes donde hay de todo, hasta kirchneristas no fanáticos. Mi límite es el fanatismo. Somos radicales, peronistas, frondizistas... hay de todo en este espacio.

-¿Por qué los tienen que votar a ustedes?

-Todos, los 23 candidatos de Unidad Colegial, somos abogados independientes. Ninguno está comprometido con el poder ni con cargos políticos. No tengo ningún problema en ir al hueso. Hay que corregir errores e irregularidades en los organismos provinciales. Hoy los abogados no podemos trabajar porque tenemos obstáculos, muchas trabas. Necesitamos una conducción independiente, políticamente desafiante. Necesitamos alternancia en el Colegio. El Movimiento Innovador gobierna hace 40 años. Nosotros no tenemos compromisos y no pienso comenzar ninguna carrera política. Vamos a hacer un Colegio de Abogados para abogados, no para amigos.

-¿Cuáles son las propuestas para los afiliados a la Caja de Previsión Social?

-Hacer foco en los subsidios que están pesificados y licuados por la inflación. Atrasan 10 años. Intentaremos subir los haberes jubilatorios, abrir una línea de créditos a interés cero para abogados que no trabajan en el Estado. El año pasado, los abogados del Estado estaban cubiertos, pero los que estamos del otro lado del mostrados y dependemos de las actividad privada nos vimos tres meses sin ingresos. La Caja de Abogados, en su página web, te mandaba un link de la Anses, era para reírse.