Evangelistas de Santa Fe, a punto de cerrar con Juntos por el Cambio

El movimiento evangélico Una Nueva Oportunidad (UNO) va camino a convertirse, en Santa Fe, en un aliado de Juntos por el Cambio (JxC). Se lo confirmó a Letra P el nuevo presidente del partido, el diputado provincial Walter Ghione, luego de cobijar a referentes de 14 provincias en un congreso que se realizó en Rosario.

También podés leer Evangélicos aceleran el armado de un partido nacional y se acercan al PRO

Bajo el formato de “mesa redonda” que tanto le gusta, UNO definió autoridades y sumó un paso a la institucionalización del primer partido evangelista del país. Ghione quedó como el referente máximo, la tucumana Ana Valoy será vicepresidenta, el entrerriano Leandro Jacobi secretario general y el bonaerense Diego Villamayor secretario político. Además, se crearon las Secretarías de la Juventud y de la Mujer. Ahora solo resta la personería jurídica.

Las cabezas de UNO resolvieron integrar un frente opositor a nivel nacional en las elecciones de este año. Juntos por el Cambio o el arco libertario son las alternativas para las que todavía no hay definiciones. La consigna, el pilar de todo armado, es bien expreso: “No acordar con el kirchnerismo”. Sin embargo, en lo más profundo de las provincias la realidad puede ser distinta. Y en ese caso, la mesa definió dar libertad de acción para sellar acuerdos con otros partidos. La base es la misma, nunca comulgar con el “enemigo” que representa el oficialismo nacional, según la palabra que usa Ghione.

El pastor y legislador santafesino tiene más acotado su margen de alianzas. Confió que los libertarios no tienen “la fuerza necesaria”, al menos en la provincia, y “no expresan los valores” evangelistas. Por ese motivo, pica en punta la chance de cerrar con JxC en Santa Fe. En ese sentido, Ghione mantuvo más de una charla con el vicepresidente nacional del PRO, Federico Angelini, que ya explicitó su objetivo de ser candidato a senador nacional.

Para el pastor, la elección que se aproxima es “estratégica”, el objetivo primordial es evitar que el oficialismo nacional alcance una mayoría de dos tercios en el Congreso. Y en esa línea, no descarta ser candidato a legislador y abandonar la Legislatura llegado el caso.

También podés leer Granata lo hizo: antes de asumir, se partió el bloque de diputados celeste

El arco celeste consiguió en Santa Fe un hito en 2019. Gracias a la gran elección que logró la lista liderada por Amalia Granata, metió seis diputados y diputadas. Pero antes de asumir, el bloque se partió y terminó el 2020 roto en tres pedazos.

Si bien no se renueva la Legislatura provincial, Ghione marca tres situaciones distintas en la comparativa con aquella sorpresa. Ahora no hay una causa motivacional como la de impedir la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo; las elecciones no serán desdobladas y en esta ocasión no habrá una figura mediática al frente de la nómina. Por ese motivo, la contienda será clave para determinar el peso específico de los evangelistas.

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires la gestión de los acuerdos es más abierta. Villamayor le contó a Letra P que tuvo y tiene charlas con JxC y los libertarios. Dice que recibió “varios ofrecimientos”, pero en virtud de que no está definido el cronograma electoral, “no tiene apuro”. “Pueden pasar muchas cosas”, aventuró.