El RIGI, Javier Milei y amigos: quiénes formaron la alianza que armó la poderosa bomba anti-K

Tras reunirse con el presidente de YPF , Horacio Marín , Kicillof reveló que la decisión decisión de la empresa estatal de llevar el proyecto a Río Negro no tuvo nada que ver con la adhesión o no de Buenos Aires al RIGI, pero la bomba ya estaba activada. El Presidente había conseguido alinear gobernadores y tropa legislativa para darle vida al registro de beneficios para empresas dispuestas a invertir montos superiores a 200 millones de dólares en áreas específicas, como hidrocarburos o minería. En la era de la motosierra y el “No hay plata”, una tonelada de dólares parece pesar más de mil kilos.

Embed - Milei con Fantino, sobre la pelea por la instalación de la planta de GNL

La estrategia de Javier Milei para la victoria política

El comunicado emitido por YPF, que ratifica los dichos del mandatario bonaerense sobre la no incidencia del RIGI en la toma de decisiones, no alcanza para desarmar el sentido que construyó la alianza Milei & amigos: “Kicillof perdió un negocio de 40 mil millones de dólares por no adherir al RIGI”. La decisión de sacar el proyecto de Bahía Blanca y llevarlo a Punta Colorada fue tomada en el momento en que el Presidente comenzó a presionar, Marín a sugerir y la oposición bonaerense a machacar, exhortando al gobernador a que suscribiera al RIGI, marca económica registrada de la era libertaria defenestrada por el kirchnerismo.