Toto Caputo echó al titular de Enarsa y puso a un experto en finanzas para acelerar la privatización

Juan Carlos Doncel Jones , titular de la empresa estatal Enarsa , tiene las horas contadas en el cargo bajo la órbita del ministro de Economía, Toto Caputo . Fuentes del área energética confirmaron a Letra P que la próxima semana pasará a integrar oficialmente la lista de los funcionarios que no funcionan y que fueron echados de la administración libertaria.

Exfuncionario de Domingo Cavallo y abogado del estudio Conte Grand , Doncel Jones asumió al frente de Enarsa en el inicio de la gestión libertaria de la mano del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo y el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse .

Su retiro se aceleró en la última semana tras la designación oficial del ex ceo de YPF Daniel González como nuevo secretario coordinador de Energía y Minería . Persona de confianza del ministro Caputo, asumió como un virtual interventor de la gestión de Chirillo.

De acuerdo con los datos obtenidos por Letra P, el sucesor de Doncel Jones será Tristán Socas, un especialista en finanzas y ex ejecutivo del fondo de inversión BAF Capital.

Santiago Caputo lo hizo

El lunes, luego de que González anoticiara a Doncel Jones de que iba a ser sustituido, Socas pasó a conocer las oficinas y el despacho que ocupará en la empresa energética estatal cuando se oficialice su nombramiento.

Sin antecedentes técnicos en el sector energético y con un perfil financiero, Socas llega a Enarsa con el respaldo de Santiago Caputo y con el objetivo de avanzar en la privatización de la empresa, incluida para su venta en la ley Bases.

Enarsa El funcionario echado por Toto Caputo (centro) en la licitación de la reversión del Gasoducto Norte Enarsa

En la misma situación se encuentra también la operadora estatal de las centrales atómicas Nucleoeléctrica Sociedad Anónima (NASA). Tras el reciente cambio de autoridades, Santiago Caputo logró incorporar en el directorio a Jeremías Coppola, un experto en finanzas y en el negocio de criptomonedas, que sería el encargado de buscar a los futuros accionistas privados de las usinas nucleares.

Otros dos funcionarios que no funcionan

Junto con Doncel Jones también dejaría su puesto en la empresa energética estatal el actual vicepresidente Rigoberto Mejía Aravena, exgerente chileno de Pérez Companc y ex director de Enarsa durante la gestión de Mauricio Macri. La misma suerte correría el tercer integrante del directorio de la empresa, Enrique Devoto, ex secretario de Energía de Eduardo Duhalde y ex director de Yacyretá en el período 2016-2019.

Más allá de lo que pueda suceder con su eventual transferencia a manos privadas, Enarsa tiene a su cargo tres tareas claves:

Las obras de reversión del gasoducto Norte para remplazar las importaciones de gas de Bolivia por la producción local de Vaca Muerta.

La licitación de la segunda etapa del gasoducto troncal Néstor Kirchner.

Las importaciones de gas por barco para garantizar el abastecimiento interno en los meses de mayor demanda.

Entre sus activos, Enarsa posee el 50% de las acciones de la sociedad controlante de Transener; el 65% de la central térmica Manuel Belgrano y el 68% de la termoeléctrica José de San Martín.

Además, la empresa es la responsable de la construcción de las represas santacruceñas que se encuentran paralizadas desde fines de 2023 por la interrupción del financiamiento de los bancos y el gobierno de China.

Esa demora es por la firma de la denominada “addenda 12”, la cual establece un nuevo cronograma de obras y reconoce los mayores costos contractuales acumulados en los últimos años.