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TUCUMÁN

Osvaldo Jaldo creó un fondo fiduciario y la oposición denuncia que es una "caja electoral"

Son $2 mil millones para ofrecer garantías a pymes. La UCR acusa poca transparencia y dice que se usará para la campaña. La defensa del gobernador.

Por Letra P | Periodismo Político
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, logró este jueves que la Legislatura de su provincia cree un fondo fiduciario que busca facilitar el acceso al crédito para las pymes. El proyecto, sin embargo, despertó fuertes críticas de la oposición, que la tildó de "Caja Particular Electoral" en virtud de la cercanía de los comicios.

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El proyecto -que fue aprobado con 33 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones- contempla un respaldo inicial de $2 mil millones. Mientras el oficialismo sostiene que la herramienta permitirá ampliar el financiamiento sin comprometer los recursos de la Caja Popular de Ahorros, sectores opositores cuestionan su estructura y alertan sobre un eventual uso político de los fondos con un ojo en las elecciones del próximo mayo en esa provincia del Norte Grande.

Cómo funcionará el fondo de garantía productivo

La iniciativa propone constituir la Fiduciaria de Tucumán como una sociedad anónima unipersonal (S.A.U.). El estado provincial conservará la totalidad de las acciones y la entidad quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción.

Osvaldo Jaldo junto a Rossana Chahla y Miguel Acevedo. El vicegobernador será el encargado de negociar el proyecto en la Legislatura.

Osvaldo Jaldo junto a Rossana Chahla y Miguel Acevedo. El vicegobernador será el encargado de negociar el proyecto en la Legislatura.

El esquema prevé mil millones aportados por el Tesoro y otros mil millones comprometidos por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Del total, al menos el 15% deberá reservarse para micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores que enfrenta mayores dificultades para obtener financiamiento bancario.

Las críticas de la oposición de Tucumán

La legisladora de la UCR Silvia Elías de Pérez rechazó la propuesta y sostuvo que la creación de la fiduciaria sumaría una estructura estatal con funciones que, a su criterio, ya cumple la poderosa Caja Popular de Ahorros. También advirtió sobre los gastos y la concentración de decisiones en manos del Ejecutivo provincial, según el portal Tendencias de Noticias.

“Nos proponen crear una entidad nueva para manejar recursos públicos, con otra estructura y más gastos. Y, al mismo tiempo, el propio gobierno provincial tendría el control de las decisiones centrales sobre su funcionamiento”, afirmó. “Jaldo quiere crear la Caja Particular Electoral. Una entidad nueva con funciones que ya tiene la Caja de Ahorro Popular pero con escasos controles”.

La legisladora Silvia Elías de Pérez, de la UCR de Tucumán.

La legisladora Silvia Elías de Pérez, de la UCR de Tucumán.

En la misma línea, el legislador de Cambia Tucumán, Manuel Courel puso el foco en la fiscalización de los recursos y en los criterios para asignar los avales. “No está claro quién hace el control sobre esos fondos. No está claro cuál es el criterio para dar los créditos. No está claro cómo se va a conformar esa sociedad anónima unipersonal del Estado”, expresó.

La defensa de Osvaldo Jaldo

Jaldo rechazó que el fondo pueda convertirse en una “caja política” y cuestionó los argumentos de sus detractores. “No han leído el proyecto y, si no lo han leído, no lo han entendido”, sostuvo al defender la propuesta.

El gobernador explicó que el acuerdo con el CFI responde a la necesidad de generar una herramienta de financiamiento y que "no había que comprometer bajo ningún punto de vista los fondos de la Caja Popular de Ahorro”, afirmó.

Sin embargo, sobre el final de la rosca, el Ejecutivo aceptó eliminar el artículo 4 del proyecto, que otorgaba prioridad a la nueva fiduciaria sobre todos los fideicomisos públicos. Había sido una de las críticas incluso dentro del propio peronismo, ya que ese rol lo viene ocupando la Caja Popular de Ahorros.

Osvaldo Jaldo defendió el nuevo fondo fiduciario de Tucumán.

Osvaldo Jaldo defendió el nuevo fondo fiduciario de Tucumán.

El mandatario también señaló que las tasas de los bancos privados representan una barrera para distintas actividades económicas. Según su planteo, el nuevo mecanismo permitirá respaldar a quienes no reúnen las condiciones exigidas por las entidades financieras para obtener préstamos.

“Bajo ningún punto de vista, como en épocas anteriores, comprometer a la Caja Popular con los créditos a particulares”, remarcó Jaldo, al insistir en que el fondo tendrá una función distinta y buscará impulsar la producción.

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