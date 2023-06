Massa: "Lo mejor es la unidad, pero si deciden que haya PASO, allí vamos a estar"

"Lo mejor para el país y el Frente de Todos es la unidad, pero si deciden que haya PASO, anótennos en las PASO, ahí vamos a estar", lanzó Massa en el centro del escenario montando en el Direct TV Arena de Malvinas Argentinas, donde el FR desarrolló congreso nacional. "No estoy planteando una candidatura única de este espacio, que sea Juan, Pedro o el Ratón Mickey", se desentendió como posible aspirante. Para que no queden dudas, bramó: "No necesito un cargo para hacer política, hago política por el país que sueño".