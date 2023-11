Villarruel comparó las pintadas sobre los desaparecidos con "el oso Barney"

Live Blog Post

Piparo: "Hasta acá, no tenemos denuncias por falta de boletas"

La excandidata a la gobernación bonaerense por La Libertad Avanza (LLA) destacó que la jornada democrática "se desarrolla con normalidad, conviviendo democráticamente" y aseguró: "Hasta acá, no tenemos denuncias por falta de boletas".

"Voté muy rápido, hoy no había cola. Le pregunté a los fiscales y me dijeron que era una jornada mucho más agil y no me tengo que preocupar. Se desarrolla todo muy normal, conviviendo democráticamente y Hasta acá, no tenemos denuncias por falta de boletas", dijo Carolina Piparo luego de votar en La Plata.

"La campaña fue eterna. Argentina es un país que vive de elección en elección y me gustaría que reveamos esta cuestión entre todos los espacios políticos", expresó la diputada y agregó: "Trabajo con muchas ganas para que mis hijos sigan viviendo en este país".