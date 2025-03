El PRO mete el dedo en la interna peronista y le exige a Axel Kicillof que defina el calendario electoral

Live Blog Post

Quirós: "Es obvio que no hay olor a pis en la Ciudad, salvo que tenga Covid y no pueda oler bien"

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, negó las críticas del ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sobre “el olor a pis” en el distrito: “Es obvio que no hay, salvo que tenga Covid y no pueda oler bien; esto es bastante evidente”.

Quirós remarcó este miércoles en radio Mitre que la ciudadanía “sabe que el PRO hizo una transformación histórica en la ciudad y siempre los desafíos son dinámicos y van migrando” y, al ser consultado sobre una eventual candidatura, remarcó que "todavía no está terminado el diálogo" para seguir ofreciendo a la sociedad un equipo comprometido con la transformación de la Ciudad.