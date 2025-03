Axel Kicillof, sobre el viaje de Javier Milei a Bahía Blanca: "No avisó"

Live Blog Post

Jorge Macri pidió que el acuerdo con el FMI se apruebe "por ley, como corresponde"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se sumó este miércoles a las críticas hacia el decreto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para convalidar un nuevo acuerdo con el FMI y manifestó que es necesario que se apruebe "por ley, como corresponde".

"No me convence mucho el tema del DNU para el acuerdo con el FMI porque vos estás tratando de dar certezas al mundo y esas certezas tienen que ser lo más plenas posible. Sería mejor que se trate como corresponde, como una ley, y no como un DNU que debe ser rechazado", argumentó el alcalde porteño este miércoles en el canal de streaming Infobae en vivo.

Macri se sumó de ese modo a lo expresado ayer por su primo, el ex presidente Mauricio Macri, quien consideró que el envío de un decreto de ese tipo al Congreso "demuestra la debilidad institucional y no ayuda a generar confianza".