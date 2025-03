Live Blog Post

Francos, sobre el DNU del acuerdo con el FMI: "Tiene la fuerza de una ley, mientras no lo rechace el Congreso"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "claramente dice que no se incrementa la deuda pública", a la vez que indicó que cree que "no lo van a rechazar las cámaras" y sostuvo que "la deuda del tesoro no se va a incrementar".

Francos detalló que el decreto se enviará "de inmediato al Congreso para que sea tratado como corresponde". "Tiene la fuerza de una ley, lo establece la Constitución, mientras no sea rechazado por las cámaras", precisó el ex ministro del Interior este martes.

"El acuerdo claramente dice que no se incrementa la deuda pública", afirmó el funcionario de Javier Milei en radio Splendid y señaló que el ejecutivo tiene la facultad "para aprobar un acuerdo en los términos que ahí se establece".