La Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla y tratará la licencia de Lijo la próxima semana

Alonso habló de la ola de inseguridad y acusó al gobierno nacional de "generar caos" en la provincia

El ministro de Seguridad de Axel Kicillof, Javier Alonso, acusó al gobierno de Javier Milei de "generar caos" y una situación de "desolación" en la provincia de Buenos Aires.

"Nos sacaron $750.000 millones que financiaban la política de seguridad", denunció el funcionario este jueves en radio Con Vos y reveló: "La ministra (Patricia) Bullrich me pidió patrulleros para Rosario, los mandamos por 90 días y una senadora de PBA me inicia una causa penal y el Presidente le da like en las redes sociales. Es un desquicio".

Alonso repasó que la tasa de homicidios bajó de 2600 "hace 20 años" a 811 en 2024. “Salvo el primer año, todos los años los tuvimos a menos de 900 homicidios, Kicillof es el gobernador con menos homicidios dolosos”, remarcó el ministro y agregó: "Somos el conglomerado urbano de América con las mejores tasas criminales".