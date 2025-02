La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que condene a CFK a 12 años de prisión por "asociación ilícita"

Live Blog Post

Patricia Bullrich no descartó afiliarse a LLA: "Soy parte completa de este proyecto"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confesó que hay posibilidades de afiliarse a La Libertad Avanza, pese a que aún integra las filas del PRO y aseguró que es "parte completa del proyecto" de Gobierno.

"Es un tema que todavía no lo hemos hablado. La pertenencia del gobierno me da una pertenencia completa al proyecto", sostuvo en una entrevista a Radio Rivadavia y agregó: "Así que es como en mi vida, tengo hijos, tengo marido, pero nunca me casé".

En la misma línea, sumó: "Esos papeles pueden ser importantes o no, porque yo soy parte completa de este proyecto. Tengo total afinidad, y estoy empujando el carro además".

La funcionaria expresó además que todos los días "hay dirigentes del PRO que están haciendo acuerdos territoriales con LLA y que ya directamente pasan a ser parte", y anticipó un "éxodo muy grande" del partido que lidera Mauricio Macri.