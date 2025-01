La Fraternidad anunció que habrá otro paro de trenes el 1° de marzo

Live Blog Post

Cúneo Libarona anticipó cambios en materia penal: “Se acabó la joda del género”

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó cambios en materia penal y sentenció que “se acabó la joda del género", luego de ratificar que eliminará el femicidio como agravante del homicidio que figura en el Código Penal.

Cúneo Libarona, en sintonía con el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, definió los falsos fallos sobre violencia de género como “disparates”, que traducen la “batalla dura de la mujer y después resulta que son todas denuncias falsas”.

“Me indignan las denuncias falsas en materia de género. Producen un daño tremendo, el pobre imputado pierde el trabajo, la sociedad lo condena, los amigos no lo saludan. Es terrible y después se descubre que es mentira y al hijo no lo puede ver más", planteó el funcionario en el canal de streaming Carajo y agregó: “El daño es destructivo. No perdiste plata, perdiste la familia, el contacto con tu hijo y cuando lo encontrás es un chico con bigote”.