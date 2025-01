Guillermo Francos, sobre el paro de trenes: "Vamos a tratar de llegar a un acuerdo"

Live Blog Post

Benegas Lynch pidió distinguir "la gente del colectivo LGBT de buena fe de la que quiere privilegios"

El diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, pidió diferenciar a "la gente del colectivo LGBT de buena fe" de aquella que "quiere privilegios".

Benegas Lynch sostuvo este lunes: “Respeto si alguien es hombre y se siente mujer, pero no que no me meta las manos en los bolsillos ni me quiera imponer que piense igual”.

“La causa LGBT derivó en algo muy nocivo”, concluyó el legislador en radio La Red.