Carlos Bianco cuestionó la desregulación de los precios de medicamentos y advirtió que "no bajan, aumentan"

El secretario de Cultura justificó la desfinanciación del INCAA: “Filmaban cada bodrio”

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, criticó a la última gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) por subsidiar "a los amigos" y apuntó: "Filmaban cada bodrio y por eso se quejan algunos actores kirchneristas".

El funcionario sostuvo este lunes en radio Mitre que “usaban la cultura para hacer política partidaria” y enumeró: “En el Palacio Libertad (ex CCK) me encontré con un busto a (Hebe) de Bonafini, la marcha peronista ploteada y la placa con Cristina (Kirchner), (Julio) De Vido y (José) López, tapé y borré todo”.

Además, Cifelli definió a Tecnópolis como "una máquina de quemar plata" y criticó al gobernador Axel Kicillof por distribuir en escuelas y bibliotecas libros de ficción con escenas de sexo, como parte del programa "Identidades Bonaerenses". "No sé por qué no echaron al ministro, así son. Me parece de degenerado", concluyó el ministro.