Manuel Adorni suma poder: se hará cargo de Télam y de los medios públicos

Aníbal Fernández, sobre Scioli: "No es el momento para expulsarlo del peronismo"

El ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández remarcó este martes que "no es el momento para expulsarlo a (Daniel) Scioli del peronismo" después de que el Secretario de Turismo se declarara "peronista y libertario", mandara a "leer la historia y leer a (Juan Domingo) Perón" y concluyera: "Perón siempre la vio".

"No pierdo el tiempo hoy porque no está formando parte de nada, nadie querría que forme parte de nada. Si llegara el momento, hacerlo en el momento oportuno, no es hoy. Con una buena parte de la población con hambre ponerme a pensar en eso no tiene razón de ser", argumentó Aníbal Fernández en radio Con Vos en contraposición al pedido de la senadora Juliana Di Tullio.