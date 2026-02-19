Adorni: "No hay nada más extorsivo y en contra de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas"

Live Blog Post

Adorni, sobre el paro general: “No hay nada más extorsivo y en contra de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el paro general que lleva adelante este jueves la CGT como “extorsivo” y sostuvo, en referencia a los sindicalistas, que “por algo la gente los odia”, ya que lo que buscan es “hacerle daño a la Argentina”.

“No hay nada más extorsivo y contrario a la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”, señaló el funcionario en alusión a la medida de fuerza en rechazo de la reforma laboral, y aseveró que es un paro “perverso” porque quien quiere trabajar no puede hacerlo.

Adorni consideró que “por algo la gente los odia y tienen un 80% de imagen negativa, y es porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador. No podés dialogar con gente que lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina”, insistió en diálogo con La casa streaming.

El jefe del Gabinete consideró “extraño” que en otros Gobierno no hubo medidas similares, y puntualizó: “sin ir más lejos en la administración de Alberto Fernández tenías 200 por ciento de inflación y casi 60 por ciento de pobres y no había paro”. Por último, aseguró que el paro resultará en "una pérdida de 600 millones de dólares".