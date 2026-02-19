Adorni: "No hay nada más extorsivo y en contra de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas"

Adorni, sobre el paro general: “No hay nada más extorsivo y en contra de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el paro general que lleva adelante este jueves la CGT como “extorsivo” y sostuvo, en referencia a los sindicalistas, que “por algo la gente los odia”, ya que lo que buscan es “hacerle daño a la Argentina”.
“No hay nada más extorsivo y contrario a la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”, señaló el funcionario en alusión a la medida de fuerza en rechazo de la reforma laboral, y aseveró que es un paro “perverso” porque quien quiere trabajar no puede hacerlo.
Adorni consideró que “por algo la gente los odia y tienen un 80% de imagen negativa, y es porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador. No podés dialogar con gente que lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina”, insistió en diálogo con La casa streaming.
El jefe del Gabinete consideró “extraño” que en otros Gobierno no hubo medidas similares, y puntualizó: “sin ir más lejos en la administración de Alberto Fernández tenías 200 por ciento de inflación y casi 60 por ciento de pobres y no había paro”. Por último, aseguró que el paro resultará en "una pérdida de 600 millones de dólares".
Alejandra Monteoliva: "Marchar en paz es un derecho; la violencia no"
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán si los manifestantes causan disturbios. Así lo expresó la titular de la cartera en su cuenta de Twitter: "Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió, en referencia a las manifestaciones que se desarrollaban en el AMBA en el marco de la protesta por la reforma laboral, que será tratada este jueves en Diputados mientras se lleva a cabo un paro general.
Para Monteoliva, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”.
“Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, finalizó la funcionaria.
La CGT Regional La Plata asegura que el paro tuvo "95% de adhesión" en la región
La CGT Regional La Plata registró una adhesión del 95% al paro nacional convocado en rechazo al tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto oficial de modernización laboral. Tras un relevamiento en distintos centros de trabajo, la central obrera constató un acatamiento masivo en La Plata y la región.
La medida tuvo fuerte impacto en La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, General Paz y Punta Indio. Voceros de la CGT Regional La Plata afirmaron que “los centros fabriles, los comercios, el transporte y las calles vacías son la muestra más clara del rechazo a la ley”, y remarcaron que la adhesión trasciende diferencias gremiales y políticas. La central sostuvo que la iniciativa oficial profundiza la precarización, elimina derechos y deteriora la calidad de vida.
El posicionamiento regional se enmarca en el plan de lucha de la Confederación General del Trabajo (CGT) a nivel nacional. La conducción advirtió que, si el Congreso aprueba la norma, se impulsarán acciones gremiales y judiciales para frenar su aplicación. Además, ratificó la movilización y la defensa de los derechos laborales frente a lo que considera un retroceso social.
Jorge Sola: "El nivel de acatamiento al paro general de la CGT es importantísimo"
El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, sostuvo que es un respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales” en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. “Ya desde el miércoles a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó el titular del Sindicato del Seguro en declaraciones a Radio Rivadavia.
Respecto del acatamiento al paro del gremio de transportes UTA, el sindicalista sostuvo que los choferes de colectivos “tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”.
El respaldo al paro significa “un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años y que cada vez tiene mayor profundidad”, aseguró.
“La CGT en toda su amplitud está convencida de que el Gobierno debe representar los intereses de los trabajadores, esto no tiene que ver con ideologías, porque muchos de los que nosotros representamos votaron al Gobierno y otros a la oposición”, añadió Sola.
