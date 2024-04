Casa Rosada: comenzó la reunión entre Guillermo Francos y los gobernadores de Juntos por el Cambio

Live Blog Post

Pullaro: "Vamos a acompañar la Ley Bases en general, pero queremos discutir las particularidades"

Antes de ingresar a Casa Rosada para reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, repasó qué temas "se debe discutir": reforma fiscal, reforma política, el sistema productivo nacional y el sistema educativo. “Vamos a acompañar la Ley Bases en términos generales, queremos discutir cada una de las particularidades”, puntualizó el politólogo ante la prensa este jueves.

El gobernador aseguró que, junto a sus pares, colaborarán “con un gobierno que está comenzando para darle las herramientas”. Aún así, el santafesino adelantó que no está de acuerdo con el piso de $1.200.000 para la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

"Acuerdo no hay de Ganancias, vamos a esperar cuál es la propuesta del Gobierno nacional, no la tenemos clara tampoco", afirmó Pullaro y remarcó: "Tendríamos que ver y estudiar la propuesta que va a enviar el Gobierno, pero no hay propuesta todavía".