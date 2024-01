Para destrabar la ley ómnibus, Milei reunió a su tropa legislativa

Live Blog Post

El Senado inicia en un plenario de Comisiones el tratamiento de la Boleta Única de Papel

El Senado comenzará este miércoles, en un plenario de comisiones, el tratamiento del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, donde este jueves se iniciará la conformación de las cuatro comisiones clave que analizarán la ley ómnibus, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo.

En la Cámara alta, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales debatirán este miércoles el proyecto de Ley de Boleta Única de Papel (BUP) que ya fue aprobado a mediados de 2022 por Diputados. En tanto, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda avanzarán con la discusión de varios tratados internacionales firmados durante el gobierno de Mauricio Macri.

La semana pasada, Libertad Avanza y los bloques no kirchneristas designaron a los legisladores que integrarán las comisiones que trabajarán durante el período de sesiones extraordinarias, en tanto que Unión por la Patria (UP) recién lo hizo este martes, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el Decreto Presidencial Parlamentario (DPP) 1/24 incorporando a esos legisladores.

El viernes, Villarruel había promulgado los DPP 46/23 y 47/23, confirmando que el oficialismo y los demás bloques no kirchneristas tendrán la mayoría en cada una de las ocho comisiones informadas. Entonces, UP había decidido no enviar el listado de sus integrantes por considerar que, por ser la primera minoría parlamentaria, debería otorgársele la mayoría.

Anabel Fernández Sagastis y José Mayans.jpeg Anabel Fernández Sagastis y José Mayans en la Cámara alta

Pero ayer la bancada encabezada por José Mayans decidió enviar el listado de sus representantes para las comisiones de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Relaciones Exteriores, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales.

Ya habían presentado a quienes tomarán parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), en la que ocuparán tres de los ocho lugares que le corresponde al Senado.

La decisión de entregar 10 sobre 17 y 11 sobre 19 integrantes de cada comisión al no kirchnerismo fue tomada por el pleno en la sesión del 13 de diciembre y respaldada por una mayoría de 39 votos contra 29 de UP.

La intención del oficialismo es constituir, al menos, cuatro de los siete organismos este miércoles para poder sesionar el miércoles 10 o el jueves 11 de enero. Para presidir Acuerdos será elegida la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO); para Legislación General, el oficialista puntano Bartolomé Abdala, y para Asuntos Administrativos y Municipales, el radical pampeano Daniel Kroneberger.