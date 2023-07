Massa, a empresarios "parásitos" del transporte: "No les tenemos miedo, los vamos a enfrentar"

Live Blog Post

Massa, duro con empresarios "parásitos" del transporte

En tono de campaña, el ministro de Economía-candidato presidencial cargó durísimo contra las empresas de transporte que "forzaron" este "paro raro" que desarrollan este viernes, con el que "toman de rehenes a los pasajeros", dijo. "No les tenemos miedo, los vamos a enfrentar", les advirtió, los llamó "parásitos" e identificó al grupo Dota, que controla casi el 70% de las líneas de colectivos del AMBA. “Hay un señor Faija y uno Zbikoski, al que le dicen el amarillo, que pretenden tener de rehenes a los trabajadores para defender su rentabilidad”, disparó.

"El Estado les transfirió la plata de los sueldos", dijo el ministro y afirmó que "algunos", a quienes definió como "parásitos del Estado", "retuvieron la plata de los sueldos para forzar a los trabajadores a salir a la calle".

"En realidad no están discutiendo el salario que estaba acordado en paritarias ni tampoco están discutiendo tarifas porque no les importa la tarifa. Hay dos grupos empresarios que pretenden tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocería y pretenden que el Estado les garantice la rentabillidad; no les tenemos miedo y los vamos a enfrentar", advirtió Massa al participar, en el partido bonaerense de San Fernando, de un acto de la empresa AySA con la titular de la firma, su esposa y candidata a intendenta de Tigre Malena Galmarini.