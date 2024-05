Live Blog Post

Diputados: fracasó el proyecto de repudio contra el secretario de Culto Francisco Sánchez por sus declaraciones contra España

Con 140 votos afirmativos, 71 negativos y una abstención, se rechazó el repudio contra el secretario de Culto del gobierno libertario, Francisco Sánchez, por sus cuestionamientos a las leyes de aborto, matrimonio igualitario y divorcio que rigen en Argentina.

El apartamiento de reglamento fue solicitado por la diputada de Unión por la Patria (UP) Cecilia Moreau, y contó con los votos positivos de las legisladoras del PRO, Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal. A pesar de duplicar la cantidad de votos negativos, no se logró su aprobación por no contar con el apoyo de dos tercios de la cámara baja, gracias al rechazo de LLA y el partido amarillo.