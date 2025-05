Batacazo: con más del 90% de las mesas escrutadas, Manuel Adorni gana y deja tercero al PRO en la Ciudad

Live Blog Post

Votó Leandro Santoro y se refirió al video falso: "Lo que pasó no tiene antecedentes"

El candidato a legislador por Es Ahora Buenos Aires Leandro Santoro vinculó con una maniobra antidemocrática el episodio del video falso que enfrentó al PRO con la fuerza oficialista La Libertad Avanza.

Lo hizo al emitir su voto en la Escuela Primaria N° 8, ubicada en Carlos Calvo 3150, en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"A mí me parece que lo que pasó o anoche no tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi condena. Me refiero a la trampa. Vulnera la convivencia democrática", afirmó.