Live Blog Post

"No estamos pensando en las redes sociales”

En el primer análisis de su gestión, Kicillof enfatizó: "No estamos pensando en las redes sociales, estamos pensando en nuestro pueblo". Y recalcó: "Hemos gobernado con seriedad, austeridad y fuerte convicción política. No nos olvidamos para qué llegamos. No llegamos para durar, tampoco para administrar escasez, no llegamos para esconder los problemas de la provincia debajo de la alfombra. Llegamos para traer Justicia social y recuperar el protagonismo de la provincia”.