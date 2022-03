Fuerte expectativa global por un inminente acuerdo de paz en Europa

En momentos en que el asedio de las grandes ciudades de Ucrania, entre ellas la capital, Kiev, se profundiza por parte de las tropas rusas, el diario británico Financial Times aseguró que las partes beligerantes negocian un cese al fuego en base a un acuerdo de 15 puntos que establecería la renuncia histórica de las autoridades ucranianas a integrar la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) junto a una limitación de sus Fuerzas Armadas a cambio de la retirada del Kremlin de los territorios conquistados desde el inicio de las hostilidades, el pasado 24 de febrero.

También podés leer El día después: un mundo incierto y más peligroso

La publicación periodística no fue confirmada por fuentes diplomáticas, pero durante los últimos días se registró un acercamiento de las posiciones enfrentadas que genera un leve optimismo para acabar con la violencia a través del diálogo. El canciller de la Federación de Rusia, Serguei Lavrov, aseguró que las partes estaban “cerca” de llegar a un acuerdo y detalló: “Hay una serie de formulaciones de los acuerdos con Ucrania sobre el estatuto de neutralidad y las garantías de seguridad que están a punto de lograrse”.

Además, este martes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestó que su país debe admitir que no será integrante de la OTAN en los próximos años. “Ucrania no es miembro de la OTAN. Hemos escuchado durante años que las puertas estaban abiertas, pero también escuchamos que no podíamos unirnos. Es una verdad y debe ser reconocida”, manifestó. Este es uno de los puntos centrales del conflicto y la principal demanda de Moscú, que exige que su vecino no se sume a las filas de la alianza militar más importante del mundo por considerarlo una amenaza a su seguridad nacional. Fue por esto que el presidente ruso, Vladímir Putin, durante el anuncio del inicio de la invasión, aseguró que el objetivo de la misma era “desnazificar” y “desmilitarizar” a su vecino.

También podés leer En una carrera contra el tiempo, la negociación arrancó bajo fuego cruzado

El Financial Times citó tres fuentes anónimas involucradas en las diferentes mesas de negociaciones, que se llevaron a cabo entre las partes durante los últimos días, pero no detalla los 15 puntos que serían parte de la negociación. Minutos después de la publicación, el asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolvak, replicó que cualquier acuerdo debería establecer que “las tropas de Rusia, en cualquier caso, abandonen el territorio de Ucrania”. El futuro de la seguridad de Kiev es una de las grandes incógnitas del conflicto al tener en cuenta las exigencias de Moscú y los temores futuros ante una posible nueva invasión.

Mientras tanto, la guerra ya supera los 20 días de duración con un número indeterminado de personas fallecidas y heridas que varían según las fuentes. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que ya hay más de tres millones de personas desplazadas como consecuencia de los bombardeos y el mundo empieza a sufrir las consecuencias económicas de la guerra a raíz del aumento del precio del petróleo, el gas y el trigo, entre otros productos.

Este miércoles, Zelenski habló ante el Capitolio de los Estados Unidos, donde le pidió ayuda al presidente Joe Biden para el “pueblo ucraniano” que está “luchando por los valores de Europa y del mundo en nombre del futuro”. “Los necesitamos ahora, les pido que hagan más”, manifestó desde un lugar seguro y desconocido de Kiev, donde se encuentra a la espera del desenlace de las hostilidades.