Vuillermet: “La conducción del partido acordó con el gobierno de Juntos”

Pese al llamado a la unidad que hizo Máximo Kirchner en la previa del cierre de listas para las elecciones distritales del PJ bonaerense, en más de una docena de distritos de la provincia candidatos y candidatas peronistas competirán para dirimir las comandancias locales. Es el caso de San Miguel, distrito gobernado por Juntos, con Jaime Méndez en la intendencia y la capitanía política de Joaquín de la Torre. La disputa local se dará entre Juan José Castro, quien conduce el partido y va en sociedad con La Cámpora; y la dirigente Stella Maris Vuillermet, quien cuenta con el apoyo de gremios y diversos dirigentes del peronismo.

En diálogo con Letra P, Vuillermet, propuesta por el Frente de Unidad Peronista, aseguró que quiere un partido horizontal, con protagonismo de las mujeres y en contraposición de las políticas del gobierno local de Juntos. De ser electa, sería la primera mujer en presidir el PJ en San Miguel. La referente, que es además presidenta del Foro Interdistrital de Géneros, planteó que el partido debe, no sólo redireccionar políticas públicas, sino también ordenar los candidatos y candidatas para la elección general.

Además, se dirigió en duros términos a la actual conducción partidaria a cargo de Castro. “Se ha usurpado la presidencia del partido en San Miguel”, aseguró, al tiempo que acusó a la conducción de acordar con el gobierno de Méndez y “venderse”.

-¿Para qué quiere conducir el PJ?

-El partido debe ser horizontal, no verticalista, con protagonismo de las compañeras. Queremos un partido abierto y participativo, con creación de unidades básicas, que dé un direccionamiento a las políticas públicas y también a los candidatos y candidatas en las elecciones generales. Hay que reflotar la importancia del partido, que quedó relegado en este tiempo.

-¿Cuáles son sus principales cuestionamientos a la conducción?

-En San Miguel hubo muchas irregularidades manifiestas, he pedido que aclararan porqué se separó a quien era el presidente del partido de 2017, Humberto Fernández. He denunciado públicamente la falta de conocimiento de la carta orgánica, hay mucho por hacer. Se ha usurpado la presidencia del partido en San Miguel, y no se respetan las normas básicas.

-¿Por qué dice que se usurpó el partido?

-Porque nosotros no tenemos respuesta al pedido que hicimos en 2020 de que se explicara porque hay otro presidente en el partido que no fuera Humberto Fernández que fue electo por la voluntad partidaria, eso hay que explicarlo a los afiliados.

-¿Por qué es importante que el partido sea conducido por una mujer?

-Por el tiempo en el que estamos viviendo. Presido un foro de géneros de la provincia de Buenos Aires y Caba, por lo que tengo un enfoque y una necesidad de impulsar todo el trabajo territorial sobre violencia, trata y abuso de personas; ese fue mi trabajo estos últimos años. Además, la conducción de la mujer tiene que ver con una construcción horizontal, incluyendo a todos y todas, el consejo y todas las secretarías.

-¿Cómo están trabajando la campaña electoral?

-Estamos visitando a los afiliados, llevando las propuestas, charlando todo lo posible, con encuentros y recorridas por los barrios. Tenemos muy buen recibimiento.

-¿Cree que van a ganar?

-Por supuesto. Nos presentamos para ganar, si no seríamos más de lo mismo. Esta no es una elección más, es una elección con mucho empuje y con mucha militancia activa. Debemos ganar el partido, cuidar las mesas de votación, las escuelas y a nuestros afiliados y afiliadas.

-¿Temen alguna irregularidad durante la elección?

-Temor no. Como abogada, voy a hacer que se cumpla lo que se debe. No es temor, uno tiene que prevenir para no terminar como otras veces.

-Si ganan la elección ¿cómo va a ser el día después con quienes hoy conducen el partido?

-Primero, reconocemos como presidente legítimo a Humberto Fernández, votado por los afiliados y afiliadas en 2017. Para mí, todos los compañeros y compañeras que puedan estar en el PJ actual bienvenidos sean, acá no sobra nadie, pero hay que ponerse la camiseta del partido y salir a la cancha, pero no para después negociar con el gobierno de turno, no para venderse.

-¿Dice que la conducción acordó con el gobierno de Juntos?

-Hoy sí, claramente. Porque si un partido que es parte fundamental de un movimiento que existe hace 70 años no tiene una postura política férrea contra la política de Cambiemos, evidentemente, por omisión lo hace. Acá hay que tener una postura clara.

-¿Qué opinión tiene de la gestión Méndez?

-No hay lugar a la participación. Tienen una forma de construcción política vieja, se eternizan (en el poder).

-¿Por qué el peronismo no gana en San Miguel?

-En 2015 ganamos la interna con Franco Laporta y hubo una fuerza interesante, pero hay una postura de Joaquín de la Torre que sale a comprar voluntades y es una tristeza aquellos que se venden. La gente, el ciudadano común de San Miguel tiene que ver otra cosa, no podemos ser más de lo mismo.

-Participó el sábado del Encuentro de Mujeres del PJ en San Vicente donde también estuvo Máximo Kirchner. ¿Cómo fue esa actividad y a que definiciones llegaron?

-Hubo comisiones, fue muy activo, hubo compañeras de toda la provincia de Buenos Aires. Hay muchas cosas que nos unen. Las conclusiones que fueron saliendo fueron reforzar el trabajo territorial de las mujeres, también en las asociaciones civiles, y (debatimos) cómo se va a llevar esto a lo que va a ser la apertura del partido con la conducción de Máximo Kirchner para que todas estas tareas entren al partido. Máximo pasó a saludar a las compañeras, pero fue un plenario de las mujeres, fueron las que cerraron el acto y las protagonistas.

-¿Qué opina de la postura de Kirchner y de su agrupación de no acompañar el acuerdo con el FMI?

-No fue sólo de él y de la agrupación. Pienso que es un sector muy importante del kirchnerismo que se puso en contra de que esto fuera firmado de determinada manera. No hay que oponerse al debate, que sí es muy álgido.

-¿Estas diferencias pueden romper el Frente de Todos?

-Esta es la única fuerza que mayoritariamente es peronista y es la única fuerza coherente en este país. Pero se debate y eso es la democracia. El debate es amplio, está abierto y yo ahí no veo debilidad. No hay que asustarse. Si no hay debate no es una fuerza política, es una empresa. El gobierno de las empresas ya lo vimos, ahora está el gobierno de la política.