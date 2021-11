Vidal: “Hay una persecución judicial contra Macri”

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal dijo este domingo que no tiene dudas de que hay una persecución contra el expresidente Mauricio Macri y sostuvo que la citación para que declare en el marco de la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan fue “muy vergonzosa y sin fundamentos”.

Para la exgobernadora bonaerense es “evidente” que existe “una embestida” contra el fundador del PRO, no solamente por la causa de espionaje ilegal sino por la de supuesto contrabando de armas a Bolivia, aunque, al igual que Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli fue una de las grandes ausencias en el acompañamiento al expresidente en Dolores, cuando se presentó a indagatoria.

“Un juez subrogante que te cita a indagatoria después de unas PASO perdida, cuando sabe que estás afuera del país, que te cita dos veces porque la primera vez no tiene los elementos necesarios para indagarte… Todo me ha parecido muy vergonzoso y sin fundamentos. Lo mismo que la causa de contrabando a Bolivia”, consideró.

Y agregó: “No tengo duda de que hay una persecución. Nunca lograron mostrarle a la sociedad una prueba concreta de todas las acusaciones que le hicieron a diferencia de los bolsos de López que los vimos”.

En otro orden, Vidal opinó que “esta es la peor crisis desde el 2001”, y en ese marco anunció que desde Juntos por el Cambio le están pidiendo a la gente en esta última semana previa a las elecciones “cuelgue en su ventana o balcón un ‘Basta’” en una bandera o cartel.

“Tiene que ser un mensaje. El 12 de septiembre fue un mensaje, pero el Gobierno no lo escuchó. La gente no les estaba pidiendo que sacaran plata a la calle. Hay cosas que no se pueden comprar, si, por ejemplo, la vacuna llegó tarde. La gente está pidiendo un plan, sabe que estas medidas improvisadas no llevan a ningún lado, no van a resolver sus problemas y solamente son electorales”.

“Tenemos un gobierno que siguió improvisando y poniendo parches”, planteó en diálogo con Lado P, el ciclo radial de Radio Rivadavia.

La candidata del PRO advirtió que “si el Gobierno no escucha, que sepa que va a tener una oposición con 120 diputados que puede definir el cuórum en Diputados”.

“Nos faltan tres diputados para definir el cuórum. La Ciudad es una de las provincias que puede aportar un diputado más. Lo que se juega acá es si se tiene una oposición que pueda limitar el daño en los próximos dos años y pueda poner en agenda en el Congreso los problemas que le preocupan a la gente”, indicó. No obstante, aclaró que la oposición parlamentaria "no te cambia un plan económico, no te define la inflación ni el valor del dólar".

“Hay una responsabilidad de quien gobierna y fue elegido cuatro años para eso, pero un bloque sólido puede poner más equilibrio y aliviar el daño”, afirmó.

Consultada sobre si ratifica que Juntos por el Cambio debería reclamar la presidencia de la Cámara de Diputados, Vidal aclaró que “no hay una posición definida como Juntos por el Cambio”, pero que ella en lo personal es de las que piensa que si el interbloque opositor supera al Frente de Todos en cantidad de diputados entonces debería ocupar ese cargo.

“Algunos pensamos que si tenemos la primera minoría, Juntos por el Cambio tiene que tener la presidencia de Diputados. Somos cinco espacios políticos y por supuesto va a ser una decisión de conjunto, no una decisión individual”, explicó.

Sobre el debate que existe con el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei, con quien se disputa el voto más nítidamente opositor al Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Vidal hizo hincapié en que es necesario fortalecer un bloque grande para ponerle un freno al Gobierno porque “dos o tres diputados” liberales no van a “poder modificar nada en el Congreso”.

“Dos o tres diputados no modifican nada en el Congreso. Esta es la historia de la izquierda de hace mucho tiempo. No pueden frenar una ley ni la pueden sacar”, comparó la candidata de Juntos por el Cambio.

“Uno puede en los discursos decir y prometer muchas cosas, pero en el Congreso lo que define que las cosas sucedan o no sucedan es tener un determinado bloque y número de diputados”, insistió.

“Después hay propuestas comunes como eliminar impuestos a la producción y no votar ningún impuesto nuevo ni subir los existentes”, acotó.