Mercado Pago cae en el ranking de rendimientos, pero el debate de fondo se mudó al Congreso: las billeteras, bajo la lupa de la ley de apuestas online

En la primera semana de agosto, una tabla de tasas de 21 billeteras virtuales, publicada por Río Negro a partir de datos de trascendo.com, dejó a Mercado Pago en el puesto 17, con una TNA de 17,89%. Calfpay encabezaba el listado con 28%. Pero lo que hoy ocupa a legisladores y reguladores no es cuánto rinde el saldo, sino por dónde circula la plata: las billeteras y los bancos son el último eslabón de una discusión política que avanza en dos frentes a la vez.

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Nación: los proveedores de pago, obligados El Poder Ejecutivo envió al Senado en mayo el mensaje 179-2026, un proyecto contra la ludopatía y las apuestas online ilegales. Según Parlamentario, prevé de tres a seis años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización y de dos a cuatro para quienes las faciliten mediante servicios financieros, tecnológicos o publicitarios. Los bancos y proveedores de pago no podrían operar con plataformas que carezcan de verificación efectiva de edad, y el Banco Central debería impedir operaciones vinculadas a ellas, en especial transferencias desde cuentas de menores. El texto reconoce que regular el juego corresponde a las provincias y propone articular a Nación, provincias y la Ciudad.

Buenos Aires: licencias de capital nacional y biometría En paralelo, la Comisión de Juegos de Azar de Diputados bonaerense, que preside Micaela Olivetto, inició esta semana el debate de un proyecto firmado por Olivetto y Facundo Tignanelli. Según Yogonet, exige capital 100% nacional para las nuevas licencias, verificación biométrica facial al abrir la cuenta, al ingresar, al depositar y al retirar, y prohíbe los bonos de bienvenida y la publicidad en la vía pública. Se prevé que el titular del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Gonzalo Atanasof, exponga el 19 de octubre, y la sesión está fijada para el 20.

MENSAJE A BAUSILI Galperin cruzó al Banco Central por el costo financiero de los préstamos de Mercado Pago



Calificó de “falso” e “incorrecto” el indicador porque, según planteó, supone una capitalización de intereses que no ocurre en los créditos que otorga su aplicación pic.twitter.com/AxSxaShCmN — LETRA P (@Letra_P) October 13, 2026 Dónde entra la billetera Ahí es donde el medio de pago deja de ser un detalle. En las plataformas que operan con licencia, algunos casinos online aceptan Mercado Pago como medio de depósito, y es justamente en ese paso donde los proyectos ponen los controles: identidad de la cuenta, verificación de edad, trazabilidad del dinero. En una de las guías del sector, por ejemplo, el depósito se acredita al instante, mientras que retirar por la billetera no siempre está disponible y, cuando lo está, puede demorar entre dos y 48 horas según el casino. Esa asimetría entre cargar y cobrar es la que las normas en discusión terminarían de ordenar. Se trata de una actividad para mayores de 18 años que debe tratarse como un gasto del presupuesto, nunca como una fuente de ingresos. Juego responsable.

DURA DE DOMAR La inflación subió a 1,9% empujada por los alimentos y los gastos fijos de los hogares



Cebollas, tomates, servicios públicos, salud y telefonía impulsaron el IPC del INDEC pic.twitter.com/c8uQFXUmYv — LETRA P (@Letra_P) October 13, 2026 El precedente: Marcos Galperin contra el Banco Central La relación entre las billeteras y el regulador ya tuvo su capítulo público. El economista Agustín Etchebarne difundió una simulación de préstamo de Mercado Pago: $10.000 en 12 cuotas de $1.208,02, con un total de $14.496,24 y un CFTEA de 102,36%. Marcos Galperin objetó ese indicador, que calificó de «falso» y «incorrecto» porque supone que el crédito se renueva cada año. El Banco Central, en cambio, obliga a publicar el costo financiero total. Letra E contó el cruce con las cifras de cada lado. Es la misma tensión de fondo: cuánto de lo que hacen las billeteras debe quedar bajo supervisión del Estado.

Lo que queda abierto La Constitución reserva a las provincias el poder sobre los juegos de azar, de modo que conviven reguladores distintos: la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) en el distrito porteño y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos en la provincia. Si el proyecto nacional avanza, el Senado deberá definir cómo se articulan esas jurisdicciones con las obligaciones que se imponen al sistema de pagos; si prospera el bonaerense, los operadores deberán adaptar su estructura societaria y sus procesos de alta. Con una inflación de 1,9% en septiembre, según el INDEC, el detalle por rubro recuerda que el bolsillo de los hogares es también parte del debate. Para el usuario, la lectura práctica es simple: antes que el puesto en un ranking de tasas, conviene mirar con qué reglas y bajo qué licencia opera cada plataforma.