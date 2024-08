Ataque a Cristina Fernández de Kirchner, el juicio: qué dirá la expresidenta este miércoles frente al tribunal

Pese a que la expresidenta no adelantó el contenido de se declaración, sus pasos dan algunos indicios sobre el contenido de lo que dirá en la sexta audiencia del juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6, compuesto por los jueces Sabrina Namer , Adrián Grunberg e Ignacio Fornari . En el proceso se juzga a Fernando Sabag Montiel , el hombre que gatilló el arma, Brenda Ulliarte y Nicolás Carrizo , jefe de la denominada “Banda de Los Copitos”.

El costado policial del caso parece esclarecido , pero la víctima cuestiona que sólo están acusados los autores materiales y que la Justicia decidió no investigar a quienes financiaron a los acusados y a la agrupación Revolución Federal. Insiste con que debe investigarse quiénes son los autores intelectuales del hecho.

Hasta ahora, el relato de la víctima en la causa fue breve , una síntesis de los hechos en la que aseguró que no se había dado cuenta de lo que había ocurrido hasta que lo vio en televisión. Tampoco lo notó su custodia.

El intento de magnicidio ocurrió en una de las manifestaciones que llenaron las calles linderas al edificio donde vivía, en Juncal y Uruguay, los días siguientes a que el fiscal Diego Luciani pidiera para ella 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el juicio denominado "Vialidad".

En esas jornadas de movilización, mucha gente esperaba que CFK llegara del Senado y le llevaba ejemplares de su libro "Sinceramente" para que ella los firmara. En el momento en que Sabag Montiel intentó disparar, alguien le tiró un libro y ella se agachó a buscarlo.

CFK atentado saludo.jpg

"Lo tengo clarísimo..."

La líder política sostendrá lo ya dicho en la etapa de investigación. "Nunca me pasó que revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona. Ahí recordé que el día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar", testificó en su casa, después del atentado, ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

"Luego, termino el círculo, firmo unos libros más y entro a mi domicilio. Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un 'clic'. Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido. Ahí me empiezo a enterar lo que había pasado...", dijo entonces CFK.

"Solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión", cerró CFK en el marco de su testimonio y cuando apenas había transcurrido una noche desde el intento de magnicidio que conmocionó al país y trascendió al mundo.

No se descarta que aproveche la oportunidad para dejar en claro su disconformidad con el proceso y reclamar para que se profundice la investigación sobre los posibles autores intelectuales. “Lo tengo clarísimo, nadie puede pensar que esa banda planificó e ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron”, aseguró CFK durante su exposición en el juicio oral por la causa “Vialidad”.

Cristina Fernández de Kirchner CFK en Tribunales de Comodoro Py.jpg

Allegados y militantes

El juicio contará con la participación de casi 300 testigos, entre los que se encuentra la propia Cristina Kirchner, quien también es querellante en la causa. Se estima que el proceso judicial se extenderá entre seis meses y un año, debido a la complejidad del caso y la cantidad de testimonios esperados.

Se espera una fuerte presencia mediática en la sala de audiencias de Comodoro Py, hasta donde la víctima llegará acompañada de un puñado de dirigentes del Frente de Todos mientras la militancia aguardará en la sede del Instituto Patria.

“No fue un intento de homicidio, sino de magnifemicidio. Y nosotros vamos a estar acompañando, dirigentes representativos de la provincia de Buenos Aires, y, calculo, que de todo el país también”, adelantó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en diálogo con La Red.