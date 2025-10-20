Jorge Macri abre la cancha y busca proyectar acuerdos comerciales entre la Ciudad y Asia

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, finalizó su visita a China y los Emiratos Árabes Unidos. donde consolidó la instalación de la Ciudad de Buenos Aires como un socio estratégico en el plano turístico, comercial y del desarrollo de infraestructura.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , finalizó su visita a China y los Emiratos Árabes, donde se entrevistó con las principales autoridades locales y consolidó la instalación de la Ciudad de Buenos Aires como un socio estratégico en el plano turístico, comercial y del desarrollo de infraestructura.

Los últimos movimientos del jefe de Gobierno parecen haber abierto una partida del clásico juego de mesa TEG. Mientras el gobierno nacional se juega un pleno a su relación con Estados Unidos, buscando un salvavidas financiero que le permita capear la crisis económica, Macri apuesta a tender relaciones radiales con algunas de las principales ciudades del mundo.

La estrategia del alcalde porteño para proyectar la marca Buenos Aires en el exterior no tiene pruritos ideológicos, es más, hace acuerdos y gestos que desafían la lógica que la Casa Rosada busca imponer a la relaciones diplomáticas y comerciales. Mientras la necesidad financiera de los libertarios convirtió en mala palabra a China, Macri visitó la capital de la potencia asiática para construir una agenda común de desarrollo económico, educativo y de gobernanza urbana.

Me reuní con el alcalde de Shanghái, Gong Zheng, una de las metrópolis más avanzadas del mundo con el objetivo de seguir fortaleciendo la relación entre nuestras ciudades. Es un honor profundizar este vínculo de amistad y cooperación. Acordamos avanzar en una agenda concreta de… pic.twitter.com/D9OFV5OGU8

Durante su visita a Shanghái, Macri se entrevistó con el alcalde Gong Zheng, con quien celebraron el restablecimiento del vuelo directo Buenos Aires y esa ciudad que operará China Eastern Airlines y facilitará la conectividad, turismo e intercambio comercial con Asia.

Además, acompañado por Gong, que además de alcalde es subsecretario del Comité de Shanghái del Partido Comunista Chino, avanzó en la cooperación técnica con King Long, el fabricante de los nuevos colectivos a GNC que comenzarán a circular en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del plan para sustituir progresivamente la flota tradicional por unidades más limpias y eficientes. La iniciativa incluye además la construcción de una estación de carga de alta capacidad en Barracas, que permitirá abastecer 150 unidades por día en un plazo de ocho horas.

También se reunió con los directivos de SUS Environment con el objetivo de analizar tecnologías y modelos de cooperación que permitan fortalecer la estrategia de sostenibilidad de Buenos Aires, en particular el desarrollo de plantas de valorización energética y sistemas de monitoreo ambiental inteligente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1978166562986090515&partner=&hide_thread=false Me reuní en Abu Dhabi con H.E. Reem bint Ebrahim Al Hashimy, Ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos.



Durante el encuentro conversamos sobre el potencial del vínculo entre Buenos Aires y los Emiratos para impulsar proyectos de… pic.twitter.com/LipIDEIw2k — Jorge Macri (@jorgemacri) October 14, 2025

Buenos Aires en los Emiratos Árabes

Antes de su llegada a China, Macri visitó las principales ciudades de los Emiratos Árabes, donde presentó una cartera de proyectos estratégicos elaborados para potenciar el transporte y la infraestructura costera porteña. Los países del Golfo se consolidan como socios estratégicos para la diversificación de los vínculos económicos y políticos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el estribo de un acuerdo entre el bloque de países que integran el Mercosur y los Emiratos.

En ese sentido, tanto en Dubai como en Abu Dabi, se entrevistó con sus autoridades, pero también se reunió con la ministra Reem bint Ebrahim Al Hashimy en un momento clave, cuando los Emiratos Árabes Unidos se preparan para la firma del acuerdo entre ambos bloques regionales que impulsará nuevas oportunidades de acuerdos entre ambas regiones.

En ese sentido, parte de la visita se orientó desplegar los planes oficiales para construir la Línea F de subte, la transformación del Autódromo y la renovación del frente costero, ante fondos soberanos y grupos líderes de inversión como Mubadala, EDGE Group, Eagle Hills y Ethara.