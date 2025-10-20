CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jorge Macri abre la cancha y busca proyectar acuerdos comerciales entre la Ciudad y Asia

El jefe de Gobierno porteño realizó una gira por China y Emiratos Árabes para sellar acuerdos para infraestructura. CABA, en la agenda global.

Por Letra P | Periodismo Político
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, finalizó su visita a China y los Emiratos Árabes Unidos. donde consolidó la instalación de la Ciudad de Buenos Aires como un socio estratégico en el plano turístico, comercial y del desarrollo de infraestructura.&nbsp;&nbsp;

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, finalizó su visita a China y los Emiratos Árabes Unidos. donde consolidó la instalación de la Ciudad de Buenos Aires como un socio estratégico en el plano turístico, comercial y del desarrollo de infraestructura.  

Jorge Macri en Abu Dabi (2)
Jorge Macri Shanghái (2)

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, finalizó su visita a China y los Emiratos Árabes, donde se entrevistó con las principales autoridades locales y consolidó la instalación de la Ciudad de Buenos Aires como un socio estratégico en el plano turístico, comercial y del desarrollo de infraestructura.

Notas Relacionadas
El economista y actual diputado nacional Itai Hagman llamó a no fragmentar el voto opositor y concentrar el voto en Fuerza Patria, para frenar frenar la capacidad de daño del gobierno libertario.
ENTREVISTA

Hagman: "Si se fragmenta el voto opositor, gana Milei"

Por  Francisco Basualdo

Los últimos movimientos del jefe de Gobierno parecen haber abierto una partida del clásico juego de mesa TEG. Mientras el gobierno nacional se juega un pleno a su relación con Estados Unidos, buscando un salvavidas financiero que le permita capear la crisis económica, Macri apuesta a tender relaciones radiales con algunas de las principales ciudades del mundo.

La estrategia del alcalde porteño para proyectar la marca Buenos Aires en el exterior no tiene pruritos ideológicos, es más, hace acuerdos y gestos que desafían la lógica que la Casa Rosada busca imponer a la relaciones diplomáticas y comerciales. Mientras la necesidad financiera de los libertarios convirtió en mala palabra a China, Macri visitó la capital de la potencia asiática para construir una agenda común de desarrollo económico, educativo y de gobernanza urbana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1978840325759402312&partner=&hide_thread=false

La agenda de Jorge Macri y China

Durante su visita a Shanghái, Macri se entrevistó con el alcalde Gong Zheng, con quien celebraron el restablecimiento del vuelo directo Buenos Aires y esa ciudad que operará China Eastern Airlines y facilitará la conectividad, turismo e intercambio comercial con Asia.

Además, acompañado por Gong, que además de alcalde es subsecretario del Comité de Shanghái del Partido Comunista Chino, avanzó en la cooperación técnica con King Long, el fabricante de los nuevos colectivos a GNC que comenzarán a circular en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del plan para sustituir progresivamente la flota tradicional por unidades más limpias y eficientes. La iniciativa incluye además la construcción de una estación de carga de alta capacidad en Barracas, que permitirá abastecer 150 unidades por día en un plazo de ocho horas.

También se reunió con los directivos de SUS Environment con el objetivo de analizar tecnologías y modelos de cooperación que permitan fortalecer la estrategia de sostenibilidad de Buenos Aires, en particular el desarrollo de plantas de valorización energética y sistemas de monitoreo ambiental inteligente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1978166562986090515&partner=&hide_thread=false

Buenos Aires en los Emiratos Árabes

Antes de su llegada a China, Macri visitó las principales ciudades de los Emiratos Árabes, donde presentó una cartera de proyectos estratégicos elaborados para potenciar el transporte y la infraestructura costera porteña. Los países del Golfo se consolidan como socios estratégicos para la diversificación de los vínculos económicos y políticos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el estribo de un acuerdo entre el bloque de países que integran el Mercosur y los Emiratos.

En ese sentido, tanto en Dubai como en Abu Dabi, se entrevistó con sus autoridades, pero también se reunió con la ministra Reem bint Ebrahim Al Hashimy en un momento clave, cuando los Emiratos Árabes Unidos se preparan para la firma del acuerdo entre ambos bloques regionales que impulsará nuevas oportunidades de acuerdos entre ambas regiones.

En ese sentido, parte de la visita se orientó desplegar los planes oficiales para construir la Línea F de subte, la transformación del Autódromo y la renovación del frente costero, ante fondos soberanos y grupos líderes de inversión como Mubadala, EDGE Group, Eagle Hills y Ethara.

Temas
Notas Relacionadas
Ricardo López Murphy y Mauricio Macri. 
ELECCIONES I CABA

Con fotos viejas, López Murphy redobla la apuesta para quedarse con el voto macrista porteño

En el sprint final de la campaña, el economista insiste en levantar la bandera amarilla para identificarse con los amarillos. Redes, dispersión y confusión.
Jorge Macri en Shanghái
EN SHANGHÁI

Jorge Macri consolidó inversiones en innovación y transporte sostenible para la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño mantuvo encuentros con empresas chinas para profundizar la cooperación tecnológica, ambiental y de infraestructura urbana.

Las Más Leídas

También te puede interesar

El peronismo pide que el escrutinio se informe provincia por provincia. 
ELECCIONES 2025

La pulseada por los votos: el peronismo pide que los resultados se difundan por provincia

Por  José Maldonado
Las claves del rescate financiero de Donald Trump a Javier Milei 
LETRA PEPE

La Embajada contraataca

Por  Gabriela Pepe
Andrés Larroque no descartó ir por el PJ bonaerense: Siempre a disposición
LA INTERNA SIGUE AHÍ

Larroque no descarta ir por el PJ bonaerense: "Siempre a disposición"

Por  Macarena Ramírez
Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia.
CAMBIO DE CICLO

Este es Rodrigo Paz Pereira, el derechista moderado que gobernará Bolivia

Por  Marcelo Falak