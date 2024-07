Guillermo Francos relacionó a Massa con la suba del dólar: "No pararon las aspas del club del helicóptero"

Live Blog Post

Arabia, autor de la Ley Conan: "Desconozco si Conan vive"

El diputado del PRO Damián Arabia admitió que "desconoce" si está vivo el perro del presidente Javier Milei, Conan, que le da nombre a su proyecto de ley que amplía las penas contra el maltrato animal y que el periodista José Luis González asegura que murió en 2017, dato que el vocero presidencial, Manuel Adorni, no puede confirmar.

"No solo desconozco, me parece que tenemos que aprender a no meternos en temas personales que los funcionarios no quieren hablar", apuntó el legislador en El Destape radio este jueves y cuestionó: "¿En qué le cambiaría al Estado y a los argentinos si yo hablo con mi perra Nala o con una perra imaginaria?".

Arabia pidió "respetar los espacios personales de cada uno y cómo cada uno se expresa". "Hay gente que conversa con Dios o hay gente que conversa en una Iglesia. Yo converso con mi perra y pienso de esa manera", remarcó el diputado.