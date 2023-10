DESTINO ARGENTINA El turismo, un éxito que todavía es una oportunidad El turismo en Argentina crece, aunque no está en el lugar que merece como el cuarto complejo exportador y un gran generador de empleo y tiene mucho más para dar.

Existe un concepto errado de que el turismo es una industria menor, que es hermano de cultura y deportes. Y hasta quien dice que no es una industria. A veces la frivolidad, a veces el desconocimiento, a veces la falta de lobby de las cámaras del sector, casi como si el turismo fuera un tema prohibido, un tabú. No creo tener la respuesta de cuál es el motivo o si son varios, apenas una opinión, pero lo que importa es que en la práctica no es tomado en cuenta como lo merece.