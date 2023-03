-¿Quedaron efectos del 2x1?

-Sí. El Poder Judicial se relajó. El proceso se fue pausando. Los juicios se fueron dilatando, la estrategia de impunidad fue por ahí: facilitar la impunidad biológica. Pero hay otros efectos que tenemos que revertir hoy. El gobierno de Macri acompañó la presentación de ocho medidas cautelares de abogados de represores condenados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos tratando de que las cierren. Vimos, además, cómo muchos jueces tuvieron la posibilidad de correrse de juicios, jueces que no avanzaron con causas. Entonces, todo empezó a estancarse. Eso tiene que ver con el mensaje político que se bajó. Por último, el destrato que empezaron a tener testigos, familiares y abogados de parte de operadores judiciales que se sintieron envalentonados o que quizá pensaron que este proceso empezaba a terminar.

-¿La voluntad de reconstrucción no alcanza?

-No, no alcanza. De todos modos, la voluntad de un gobierno no alcanza si entendemos que el máximo tribunal, que tiene que llevar adelante la regla de juego y ponerle las prioridades al Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, está integrado por jueces que trabajaron para grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura. Carlos Rosenkrantz fue abogado de Grupo Clarín. Si entendemos esa lógica, es obvio que no va a haber impulso a los juicios. Si no cambia esta Corte, es muy probable que tampoco cambie la situación de los juicios. Más allá de eso, tuvimos cuestiones externas que nos fue imposible calcular. La pandemia aportó mucho al retraso de los juicios. La crisis económica, que repercute en todas las áreas del Estado, con recortes para hacer frente al endeudamiento fenomenal que tomó el gobierno anterior, también. Pese a eso, la Secretaría tiene una acción muy fuerte en esas causas: duplicamos las querellas en ese proceso, tratamos de visibilizarlo a toda la sociedad. Este proceso es histórico y no puede haber retrocesos.

El rol del Gobierno

–¿Qué hace el Ejecutivo para atender este problema?

-El nombramiento de jueces es un punto en el que podría estar más agilizada la atención. A mayor cantidad de jueces, mayor posibilidad de dedicar tiempo a los juicios de lesa humanidad. No depende solamente del Ejecutivo. Esto involucra a todos los poderes. En el interior, las subrogancias hacen que los juicios puedan atenderse semanalmente. Hay juicios que se están posponiendo por este tema también, pero, por más de que nombremos jueces, si el mensaje del Poder Judicial es no darle prioridad a los juicios, el problema va a persistir. No dejamos de estar preocupados, pero el problema está ahí también.

–¿Por qué no participaron de la última convocatoria a la Comisión Interpoderes?

-Nosotros denunciamos a esta Corte Suprema, los organismos también, por su posicionamiento y comportamiento durante los últimos años del macrismo. Su convoctoria a la Comisión después de cuatro años de absolutamente nada fue querer lavarse un poco la cara y no quisimos ser cómplices de eso, pero, comisión sí o no, la Corte tienen la facultad de profundizar y de priorizar los juicios de la humanidad. No lo hace.

-¿Cuáles son las urgencias del proceso?

-Más allá de juicios que fueron históricos y que pudieron dejar un antes y un después, tenemos que seguir trabajando fuertemente en los juicios que demuestran la responsabilidad empresarial en esa dictadura. Tenemos que juzgar a los responsables identificados, identificar a los que faltan y dejar escrito en la historia el rol que tuvieron ciertos sectores de poder económico en ese golpe de Estado. Lo sucedido con Ledesma es un gran ejemplo. Por la complicidad clara del Poder Judicial perdimos la posibilidad de condenar a Carlos Blaquier, pero hay otro responsable involucrado, que es Alberto Lemos, que debemos juzgar cuanto antes, porque el poder real quiere no se juzgue a ninguno para borrar su responsabilidad.

–¿Corre peligro de frenarse el proceso si Juntos por el Cambio gana las elecciones?

-Veo lejos que vuelva el neoliberalismo a la presidencia. Estoy completamente confiado en parte de nuestra ciudadanía que tiene muy presente el gobierno de Mauricio Macri más allá de las imposibilidades que tuvimos de no cumplir la satisfacciones de una parte del electorado. Hay que trabajar muy fuertemente para que eso no suceda, erradicar los males que todavía acarreamos y romper la proscripción para que Cristina (Fernández de Kirchner) pueda ser candidata a la presidencia. Eso sí será una garantía para el proceso de juzgamiento a los represores.