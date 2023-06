El 23 de octubre quedará diseñado el mapa del nuevo Congreso y en el Senado se ponen en juego las tres bancas de ocho provincias elegidas en 2017, la mejor elección legislativa de Juntos por el Cambio , que por entonces se denominaba Cambiemos. Con ese antecedente, Cristina Fernández de Kirchner , que pasa sus tardes en el despacho de la Cámara alta, repasa nombres y candidaturas con el objetivo de retener los votos que pone en juego para que el principal frente opositor al menos no tenga mayoría propia y si vuelve a la Casa Rosada necesite negociar el cuórum con partidos provinciales o peronistas que decidan saltar el cerco, como ocurrió en el primer año de gobierno de Mauricio Macri .

"Si gana JxC se dan vuelta, pero es mejor eso a que sean puros de ellos", explican en el oficialismo respecto de sus alianzas. Recuerdan un dato: los misioneros no votaron los allanamientos al domicilio de Cristina en 2018, pese a que en otros temas ayudaban a Macri. Imaginan que los peronistas que puedan aliarse a un gobierno PRO actuarán igual.

Para mantener la presencia en el Senado, la vice entiende que la clave es recuperar la banca perdida en Buenos Aires y compensar alguna derrota en otra provincia. Fue el diagnóstico que se escuchó en su despacho del primer piso del palacio, convertido en una oficina de estrategia electoral, con visitas frecuentes de su hijo Máximo Kirchner.

Este jueves surgió la necesidad de pedirle a Sergio Massa encabezar la nómina para el Senado en Buenos Aires, con la certeza de que ayudaría a una victoria fundamental para la construcción de mayorías parlamentarias. Todavía no obtuvieron respuesta. Por si acaso, en su oficina estuvo todo el día Juliana Di Tullio, la única senadora oficialista de la provincia de Buenos Aires, cuyo mandato vence en diciembre.

Juntos por el Cambio tendrá interna por las candidaturas bonaerenses al Senado. Horacio Rodríguez Larreta quiere al frente de la boleta al radical Facundo Manes, pero no logra que el médico se decida a dar el paso. Patricia Bullrich había pensado en Emilio Monzó para ocupar el primer casillero, pero luego le dejó el lugar a Maximiliano Abad, presidente del comité UCR de la provincia, tras descartarlo como compañero de fórmula. Le desconfía y necesita que juegue a ganar.

Batallas decisivas

San Luis y San Juan son elecciones claves para definir la próxima mayoría del Senado, porque el peronismo renueva dos bancas en cada una y no la pasó bien en los comicios locales. Aunque aún no lo confirman, los gobernadores salientes Alberto Rodríguez Saá y Sergio Uñac evalúan encabezar las listas de Unión por la Patria.

La senadora del PRO Gabriela González Riollo liderará la boleta de JxC en San Luis, secundada por un dirigente cercano al gobernador Claudio Poggi, quien de esta manera deberá mover su estructura militante para tener presencia en el Senado. En San Juan, el diputado Marcelo Orrego, candidato a gobernador de JxC en los comcios que finalmente se realizarán el 2 de julio, definirá los nombres este viernes. Hay mucha disputa porque no tiene previsto buscar otro mandato su jefe político Roberto Basualdo, un histórico del Senado.

La Rioja es otra apuesta fuerte del oficialismo. Por los buenos resultados en los comicios locales, descuentan ganar las dos bancas con la reelección de Ricardo Guerra, quien asumió en reemplazo de Carlos Menem cuando se produjo la muerte del expresidente. El año pasado fue elegido presidente de la Comisión de Presupuesto, el cargo más importante de cada Cámara.

Tanta es la supremacía peronista en La Rioja que algunos referentes del Frente de Todos en el Senado se entusiasman con anotar a Vega con lista propia para quedarse también con el escaño por la minoría, una práctica que inauguró en 2013 el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Vega es una peronista que hace seis años se alió a la UCR, pero no tuvo una sana convivencia y se fue. Desde febrero que tiene como padrino político a Massa y este viernes esperaba su llamado para definir sus próximos pasos. En JxC buscaría su reelección Julio Martínez, histórico parlamentario radical.

En Misiones, Massa logró la incorporación del partido gobernante, el Frente Renovador para la Concordia, a Unión por la Patria, con la expectativa de ganar los dos escaños por la mayoría, uno por cada uno. Encabezaría la boleta el vicegobernador Carlos Arce, seguido por Sonia Rojas.

En Formosa, que este domingo celebrará sus elecciones provinciales, no habría sorpresas: los jefes de bloque Mayans y Luis Naidenoff (UCR) reelegirían por seis años más y seguirían siendo protagonistas en el nuevo recinto.

En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales no tiene riesgo de perder alguna de las dos bancas que la UCR pone en juego. Santa Cruz es otra elección importante para el Senado, porque siempre que pone en juego sus asientos en simultáneo con las elecciones presidenciales, el peronismo gana las dos bancas por la mayoría. Si esta vez ocurre puede ser decisivo. Además, La Libertad Avanza no presentará lista para el Senado y deja todo librado a un mano a mano entre el oficilaismo y JxC. La kirchnerista Ana María Ianni quiere ser reelecta y espera un gesto de Cristina y Máximo. Hasta el sábado nadie la llamará. Es una votación muy sensible.