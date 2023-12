El Gobierno confirmó que la quita de subsidios será a partir del 1 de enero

Live Blog Post

Adorni defendió las medidas de Caputo: "No vamos a dejar que el paciente se muera"

Tras la superdevaluación que anunció el ministro Toto Caputo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió las medidas de ajuste al asegurar que "revestían urgencia inmediata", ya que advirtió que "la Argentina no es un paciente con un dolor de muelas, sino que está en terapia intensiva y a punto de morir". En este sentido, ratificó que el gobierno de Javier Milei "no dejará" que el paciente se muera.

"Estamos decididos a hacer las cosas bien. Ayer fue el puntapié inicial para lo que viene en la Argentina"

"El escenario hiperinflacionario que analizamos es mucho más es mucho más grave de aquel que fue en los años 1989/1990"

"Es un paquete de medidas necesarias"

"Nuestra premisa es el déficit cero"

"Las medidas apuntan al superávit fiscal, que es la madre de todas las batallas"

"Estamos decididos en hacer las cosas bien"

"No vamos a mentir. Las medidas no son las que soñamos, nos hubiera encantado que los tiempos sean otros, pero les recuerdo que hace 72 horas que el presidente es Javier Milei"

"El Banco Central ya no es más nuestro amigo, ya no va a financiar al Tesoro. El Gobierno no va a emitir un solo peso del Tesoro"

"La medidas de ayer tienen dos objetivos: atacar el gasto público y apuntar a las mejoras fiscales"

"Necesitamos credibilidad y no se va a conseguir gastando más de lo que tenemos. Las medidas, entendemos que eran las correctas y son de no opción"

"Nos apena el tener que tomar medidas por el desastre, la irresponsabilidad y el desinterés por la cosa pública que se ha demostrado en Argentina desde hace mucho tiempo"

"Necesitamos reconstruir lo que décadas de medidas cortoplacistas hicieron que el mundo no nos crea. No estamos dispuestos a que el paciente se muera y vamos a hacer todo lo posible por salvarlo"