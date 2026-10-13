Schmuck vs. La Libertad Avanza: escala el conflicto en Rosario por denuncias de adoctrinamiento y amenazas

La presidenta del Concejo municipal de Rosario , María Eugenia Schmuck , quedó en el centro de una controversia tras ironizar sobre los conocimientos económicos de Javier Milei . Funcionarios nacionales, legisladores y el concejal Lautaro Enríquez la acusaron de discriminar a estudiantes por sus ideas políticas. La radical negó las imputaciones y anunció acciones judiciales por mensajes intimidatorios contra su familia.

Una frase sobre un examen universitario terminó convertida en una disputa política que escaló hasta la Casa Rosada y sumó denuncias de amenazas de muerte. La presidenta del Concejo Municipal salió a responder los cuestionamientos de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) , que la señalaron como exponente del adoctrinamiento en las universidades públicas.

El episodio comenzó con la circulación de un fragmento de una entrevista televisiva en la que la dirigente radical cuestionó afirmaciones económicas del Presidente Milei. “Si mis alumnos me contestan las cosas que este presidente dice de economía básica en un examen, los bocho”, afirmó Schmuck, docente de Teoría Política en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) .

La declaración activó una ofensiva libertaria que tuvo entre sus protagonistas al Secretario de Políticas Universitarias de la Nación , Alejandro Álvarez ; a la diputada nacional Romina Diez y al concejal rosarino Enríquez. El propio Milei intervino en la discusión con un escueto mensaje en redes sociales: “Deplorable”.

Álvarez interpretó la frase como una muestra del funcionamiento del adoctrinamiento universitario y acusó a Schmuck y a su esposo, el rector de la UNR, Franco Bartolacci , de utilizar la educación con fines políticos. “Un matrimonio del poder que usa la causa noble de la educación para conquistar el poder”, acusó.

El funcionario también cuestionó las prácticas de docentes que, según planteó, presionan a sus alumnos por sus posiciones ideológicas.

Cómo funciona el "adoctrinamiento" en las universidades: es un mecanismo de presión para lograr la autocensura y la sumisión.

Lo denunciamos muchas veces: obligan a los estudiantes a asistir a una "clase pública" bajo amenaza de no aprobar la materia o de tener ausente. Presionan… pic.twitter.com/2GVnNNdbgu — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) October 10, 2026

Schmuck rechazó esa lectura y sostuvo que la polémica se construyó a partir de un recorte que alteró el sentido de sus palabras. En una entrevista en Radio 2 defendió sus tres décadas de trayectoria docente y aseguró que accedió a sus cargos mediante concursos, sin haber recibido cuestionamientos por su desempeño académico.

La titular del Concejo marcó una diferencia entre desaprobar a un estudiante por una respuesta incorrecta y hacerlo por sus convicciones políticas. Según argumentó, la evaluación debe medir conocimientos y no opiniones, y negó haber perjudicado alguna vez a un alumno por su posicionamiento ideológico.

La disputa surge, además, a pocas horas de una nueva marcha Federal en la que la comunidad universitaria, reclamará que se cumpla la ley de financiamiento que el Gobierno de Milei se niega a cumplir a pesar de la aprobación en el Congreso y los repetidos fallos judiciales en el mismo sentido.

"El adoctrinamiento es exactamente al revés: es contra el que piensa distinto al gobierno nacional a través de la descalificación masiva de todos sus funcionarios en redes sociales, incentivando a la violencia permanentemente", opinó la concejala radical.

Un exalumno en la disputa

La controversia sumó un capítulo local cuando el concejal Enríquez, que fue alumno de Schmuck en la Facultad de Ciencia Política, publicó su propia versión de la experiencia universitaria. El concejal libertario aseguró que durante las clases recibía críticas por apoyar a Milei y cuestionó, además, el cumplimiento de las obligaciones docentes de la actual presidenta del cuerpo legislativo.

La respuesta de Schmuck fue directa. Sostuvo que Enríquez había sido uno de sus alumnos destacados, recordó que obtuvo calificaciones de excelencia y lo acusó de “mentiroso”. También cuestionó que el edil recurriera a ese episodio para alimentar la controversia política. “Es una barbaridad lo que dijo ”, opinó.

El cruce expuso dos interpretaciones enfrentadas sobre lo ocurrido en el aula: mientras el concejal presentó su experiencia como evidencia de un trato condicionado por sus ideas, Schmuck defendió la legitimidad de las evaluaciones académicas y negó cualquier discriminación.

Fui alumno de Schmuck, hoy me cruza en el Concejo y dice “mi mejor alumno” pero no se acuerda que desde la primera hasta la última clase nos criticó siempre a los que apoyábamos a Milei.



Llegaba tarde, no iba a tomar exámenes, si había un paro era la primera en adherir, un… — Lautaro Enriquez (@LnEnriquez) October 11, 2026

De la polémica política a la Justicia

El eje del conflicto cambió cuando Schmuck denunció que los cuestionamientos públicos derivaron en ataques contra su entorno familiar. Según afirmó, su hijo, de 20 años, también quedó expuesto a agresiones en redes sociales, mientras que Bartolacci recibió mensajes privados con amenazas de muerte.

La dirigente anunció que recurrirán a la Justicia para investigar esos episodios. “Lo vamos a denunciar judicialmente, porque hay que ponerle un freno a esto”, advirtió. Además, planteó que su esposo tiene previsto formalizar una presentación judicial.

Schmuck interpretó la sucesión de críticas como una campaña contra quienes cuestionan al Gobierno nacional y acusó a referentes libertarios de promover un clima de hostilidad. También apuntó contra funcionarios con responsabilidades institucionales por el tono de sus intervenciones públicas.

“Estamos hablando desde un presidente a todo un partido contra una familia", advirtió Schmuck.

La radical, sin embargo, distinguió entre la confrontación política y las amenazas. Mientras reivindicó su derecho a cuestionar al Presidente y a debatir con quienes piensan diferente, reclamó que los mensajes intimidatorios sean investigados y que sus responsables respondan ante la Justicia.