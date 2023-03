Live Blog Post

Máximo Kirchner criticó al "partido judicial"

El referente de La Cámpora cuestionó, una vez más, la actuación de la justicia en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. "El partido judicial y el macrismo buscan desgastar y perseguir a Cristina", sostuvo. Y agregó: "El Poder Judicial cree que con ese desgaste puede hacerle perder potencia electoral a CFK, pero eso en 2019 no paso y el peronismo ganó. Ahora, (la Justicia) entiende que la tienen que proscribir para no dejarla participar y para que no gane".

Además, en medio del clamor para que su madre sea candidata presidencial, consideró necesario "que la sociedad se involucre en su destino y que después vote como quiera" y, sin nombrarlo, desafió al presidente Alberto Fernández a competir en una interna: “Si alguien se enoja, vamos a la elecciones y la sociedad define”.

“Aquellos que fuimos marcándole al gobierno cuáles eran los problemas, como el acuerdo con el FMI, tenemos que saber clavar los tacos en el piso y decir no. El acuerdo era malo y esto lo saben todos. Argentina tiene una curva de vencimientos por delante que agobia. Y si alguien se enoja, que se enoje, vamos a elecciones y la sociedad define”, lanzó.