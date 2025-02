Javier Milei le dio más poder a Patricia Bullrich en medio de los cruces con Axel Kicillof

Live Blog Post

Javier Milei apuntó contra Axel Kicillof: “La provincia es un baño de sangre”

El presidente Javier Milei calificó la marcha antifascista del sábado de “política” y, si bien dijo que fue malinterpretado, ratificó su discurso en el Foro de Davos, al insistir con que “la ideología de género llevada al extremo conduce a la pedofilia”. “La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, por ende, son pedófilos”, recalcó Milei.

Al ser consultado sobre la marcha multitudinaria del sábado, el Presidente cuestionó que participaron dirigentes políticos del “tren fantasma”.

En ese marco, lanzó críticas puntuales al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof: “La provincia es un baño de sangre y aparece a hacer ruido político en una marcha”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/laderechadiario/status/1886605535513891116&partner=&hide_thread=false | El presidente Javier Milei (@JMilei) destruyó a los defensores del Ministerio de la Mujer: "¿Para qué sirvió el Ministerio de la Mujer? Si Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer, si Alperovich violaba a la sobrina, si Espinoza acosaba a su secretaria". pic.twitter.com/3bhDo9NbLC — La Derecha Diario (@laderechadiario) February 4, 2025

“Aparatearon la marcha y apareció el tren fantasma”, sostuvo Milei en declaraciones al canal amigo LN+, en referencia también a Martín Lousteau, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros mencionados.

Sobre qué piensa del colectivo LGBT, Milei expresó: “Si vos tenés una relación homosexual ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras, lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas, es el punto central que yo ataco en Davos”.

“Me da pena que sigan engañando a la gente. Es muy parecido a lo que pasó con la marcha universitaria, inventaron una mentira, editaron parte de mi discurso en Davos. Hay un fragmento que yo dedico en todo lo que es demoler el edificio woke, una parte se lo dedico a los temas de género. Eso dura un minuto y medio, ellos hicieron un fragmento de 14 segundos y le pusieron un remate de la parte final de ese bloque”, se quejó Milei.

Al hablar de Kicillof, señaló: “Hoy el feminismo radical es hombres contra mujeres, si vos no adherís a este formato que proponen entonces vos sos un misógino, aparece la etiqueta, y a partir de eso aparece la censura, la cancelación, el wokismo es profundamente violento. Kicillof marcha porque también es parte de esa agenda woke. Él adhiere a Zaffaroni, es subvertir los valores. El victimario pasa a ser la víctima. La Provincia es tierra de nadie en favor de los delincuentes”.

En ese sentido, Milei resaltó que “la provincia de Buenos Aires tiene 200 centros de hormonización. Me parece un horror. Que le amputen los genitales a una criatura mientras le llenan la cabeza con que es una cosa distinta a lo que dice la biología… bueno eso de separar el género de la biología no es gratis", enfatizó.