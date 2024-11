Manuel Adorni, sobre Aerolíneas: "Se privatiza, se cierra o se cede a los empleados, no hay alternativa"

Live Blog Post

Manuel Adorni, sobre Aerolíneas Argentinas: "Se privatiza, se cierra o se cede a los empleados, no hay alternativa”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que Aerolíneas Argentinas "se privatiza, se cierra o se cede a los empleados, no hay alternativa”. En una entrevista con Infobae, el funcionario del Gobierno sostuvo: “Si la empresa no funciona como una empresa normal y tiende a ser rentable y a no tener déficit, tiene que cerrar". En ese sentido, agregó que "lo que ocurre es que Aerolíneas Argentinas pierde miles y miles y miles de dólares por día. No puede seguir siendo solventada por el Estado de un país donde la mitad de su gente es pobre".

— infobae (@infobae) November 10, 2024

En el marco del conflicto que el Gobierno de Javier Milei atraviesa con los sindicatos aeronáuticos, Adorni afirmó: "sin capitales privados, Aerolíneas no puede seguir", y apuntó que (los gremios) "encerraron y tuvieron de rehén a 2.000 personas. Eso es terrorismo sindical. ¿Qué se puede esperar de quienes hacen eso? Cualquier cosa. Y es lo que vamos a evitar a como dé lugar".