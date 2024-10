Javier Milei, sobre la protesta universitaria: "Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros"

Live Blog Post

Milei: "Si no se aprueba el Presupuesto 2025, gobernaré con el de 2023"

El presidente Javier Milei señaló este martes que ve "gente preocupada" en el Congreso por si el Gobierno tiene éxito con su plan económico y aseguró: "No me preocupa que no se apruebe el presupuesto, gobernaré con el de 2023".

El jefe de Estado explicó en LN+ que mientras pueda pagar "los intereses de la deuda, que con el resto del Presupuesto hagan lo que se les da la gana".